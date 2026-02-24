Sarhoşken FBI görevlisine attığı mesaj başını yaktı! Rus ajanı kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
Sarhoşken FBI görevlisine attığı mesaj başını yaktı! Rus ajanı kıskıvrak yakalandı

Sarhoşken FBI görevlisine attığı mesaj başını yaktı! Rus ajanı kıskıvrak yakalandı
24.02.2026 14:53
ABD'de Rusya adına casusluk yapan Nomma Zarubina sarhoş olup bir FBI ajanına "Yakala beni bebeğim" mesajı atınca hapse girdi.

New York'ta yaşayan 35 yaşındaki Rus vatandaşı Nomma Zarubina, FBI ile ilgili davada beklenmedik bir gelişme yaşanmasına neden olan davranışlarıyla gündeme geldi. Zarubina, Rus istihbaratıyla olan bağlantılarını FBI'a gizlemek ve yanlış beyan vermekle suçlanmasının ardından serbest bırakıldıktan sonra, soruşturmayı yürüten bir FBI ajanına sarhoş halde gece boyunca sayısız uygunsuz mesaj ve fotoğraf gönderdi.

"YAKALA BENİ BEBEĞİM"

Savcılık ve mahkeme kayıtlarına göre Zarubina, kasıtlı olarak alkol etkisindeyken, ajanla arasında duygusal ilişki olduğu izlenimi veren ve "Yakala beni bebeğim" gibi ifadeler içeren metinler gönderdi. Bazı mesajlarda kendisini alkollü içecekle gösteren fotoğraflar da yer aldı. FBI yetkilileri, bu davranışların sürekli devam etmesi ve uyarılara rağmen durmaması üzerine Zarubina'nın kefalet şartlarını ihlal ettiğini belirtti.

KEFALETLE SERBET BIRAKILMIŞTI

Zarubina, Kasım 2024'te federal mahkemede Rus istihbaratıyla bağlantısını sakladığı ve FBI'a yanlış beyanda bulunduğu gerekçesiyle hakim karşısına çıkmıştı. O dönemde kefaletle serbest bırakılmıştı, ancak ajanla uygunsuz iletişimi sürdürmesi üzerine 2025'in Aralık ayında yeniden tutuklandı.

Federal savcılar, Zarubina'ya yöneltilen bazı suçlamalar kapsamında yalan beyan ve FBI ile iş birliği yapmayı ihmal etme maddeleri üzerinde anlaşma sağladığını bildirdi. Bu suçlamalar için ayrı ayrı en fazla 10 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor ve mahkeme kararının 11 Haziran'da açıklanması bekleniyor.

