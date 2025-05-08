Savaş büyüyor! Pakistan 12 Harop SİHA\'sını vurdu

Pakistan ordusu, geceden bu yana Hindistan'a ait 12 Harop silahlı insansız hava aracının (SİHA) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan-Pakistan gerilimine dair yeni açıklamalarda bulundu.

BİRÇOK NOKTAYA HAROP SİHA'LARI GÖNDERİLDİ

Chaudhry, geceden bu yana Hindistan'ın Pakistan'daki "birçok noktaya" Harop SİHA'ları gönderdiğini ve bunun "bir başka bariz askeri saldırganlık eylemi" olduğunu kaydetti.

12 SİHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Pakistan ordusunun "yüksek alarm ve teyakkuz halinde" olduğunu belirten Chaudhry, şimdiye kadar Hindistan'a ait 12 Harop SİHA'sının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.