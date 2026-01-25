Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi - Son Dakika
Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi

25.01.2026 09:06
ABD ile İran arasında git gide yükselen gerilim Başkan Donald Trump'ın Abraham Lincoln uçak gemisinin Orta Doğu'ya sevk edildiğini duyurmasıyla zirveye çıktı. Ordunun "Vurucu gücü" olarak nitelendirilen uçak gemisinin bölgeye ulaşmasıyla ABD Ortadoğu'da son 8 ayın en yoğun askeri gücüne ulaşırken, havayolu şirketlerinin bölge ülkelerine uçuşlarını iptal etmesi tansiyonu daha da artırdı.

İran'da 28 Aralık'ta başlayan protestolar nedeniyle Tahran'daki rejimi tehdit eden ABD, Basra Körfezi'ne askeri yığınak yaptı. Geçtiğimiz hafta Çin Denizi'nden yola çıkan USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve ona eşlik eden iki savaş gemisinin Basra Körfezi'ne girmek üzere olduğu bildirildi.

Wall Street Journal'in haberine göre, ABD ordusunun "Vurucu gücü" olarak nitelendirilen uçak gemisinde, F-15 savaş uçaklarının yanı sıra F-35S savaş uçakları ve 1600 kilometre menzilli Tomahawk füzeleri bulunuyor. USS Abraham Lincoln'e eşlik eden iki savaş gemisinin de hava, kara ve deniz hedeflerini vurabilecek donanımlara sahip olduğu aktarıldı.

SON 8 AYIN EN YOĞUN ASKERİ GÜCÜ

Haberde ayrıca, ABD'nin yeni sevkiyatlarla Ortadoğu'da son 8 ayın en yoğun askeri gücüne ulaştığı belirtildi. ABD ve İsrail, geçtiğimiz haziran ayında İran'a yönelik 12 gün süren hava saldırıları düzenlemişti. İsrail Yayın Kurulu'nun (KAN) verdiği bilgiye göre, ABD'nin son sevkiyatlarıyla birlikte Ortadoğu'daki askeri konuşlanması haziran ayındaki durumun da üzerine çıktı.

TEL AVİV'E SÜRPRİZ ZİYARET

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM)Komutanı Brad Cooper, dün İsrail'in başkenti Tel Aviv'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin ABD ile İran arasında gerilimin zirveye çıktığı bir dönemde gelmesi dikkat çekiyor. İsrail basını, Cooper'ın Tel Aviv'de Zamir'in yanı sıra İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ın da katılacağı üçlü bir toplantı gerçekleştireceği bildirildi. İsrail ordusu, geçtiğimiz perşembe günü yayınladığı açıklamada, hava kuvvetlerinin tam alarm halinde durumu takip ettiğini bildirmişti.

İPTAL HABERLERİ ART ARDA GELDİ

Başta Lufthansa, British Airways, Air France ve KLM gibi havayolu şirketleri İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'a seferlerini iptal etti veya geçici olarak askıya aldı. Yapılan açıklamaya göre Fransa'ya ait Air France havayolu şirketi Dubai ve Tel Aviv'e, İngiltere'ye ait British Airways havayolu şirketi Dubai'ye gerçekleşecek uçuşu seferini, Hollanda'ya ait KLM havayolu şirketi ise İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Krallık'a yapılması planlanan bazı uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu. İtalyan hava yolu şirketi ITA, bölgesel gerilimlerin tırmanması nedeniyle İsrail'e gece uçuşlarını en az salı gününe kadar iptal etti.

    Yorumlar (3)

  • 1234 1234:
    şeytan gene doğru durmuyor şeytan şeytandir. 24 2 Yanıtla
  • oktay sayar oktay sayar:
    bir gün gelir o uçak gemileri batar 4 0 Yanıtla
  • 124455 124455:
    İran halkının arkasındayız diyor ama olan halka olucak yine 3 0 Yanıtla
09:20
