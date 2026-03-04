Savaş ülke borsasını çökertti! 17 yıl sonra bir ilk yaşanıyor - Son Dakika
Savaş ülke borsasını çökertti! 17 yıl sonra bir ilk yaşanıyor

Savaş ülke borsasını çökertti! 17 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
04.03.2026 10:57
ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın küresel piyasalarda yarattığı dalgalanma Güney Kore'yi de vurdu. Kospi endeksi sert düşüş yaşarken ülkenin para birimi won dolar karşısında yaklaşık 17 yılın en düşük seviyesine geriledi.

ABD- İsrail ile İran arasında devam eden savaş küresel piyasalarda sert dalgalanmalara yol açarken, en büyük darbelerden biri Güney Kore'de görüldü.

Ülkenin ana borsa endeksi Kospi bazı günlerde yüzde 12'ye varan düşüş yaşayarak devre kesici uygulanmasına neden oldu.

17 YIL SONRA BİR İLK

Savaşın enerji piyasalarında yarattığı şok ve petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırırken, Güney Kore'nin para birimi won da dolar karşısında yaklaşık 17 yılın en düşük seviyesine geriledi.

SAVAŞ UZARSA KRİZ DERİNLEŞECEK

Enerji ithalatına büyük ölçüde bağımlı olan Güney Kore ekonomisinin Orta Doğu'daki gelişmelere karşı oldukça hassas olduğu belirtilirken, uzmanlar savaşın uzaması halinde Asya piyasalarında dalgalanmanın devam edebileceği uyarısında bulunuyor.

Uluslararası İlişkiler, Güney Kore, Ekonomi, İsrail, Finans, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya

