Savaşın 4. gününde ABD basınından acı itiraf

Savaşın 4. gününde ABD basınından acı itiraf
03.03.2026 21:12
İran'ın Körfez'deki ABD üslerine yönelik saldırılarında Kuveyt'te 6 asker hayatını kaybetti, 3 F-15 dost ateşiyle düşürüldü. Amerika'nın en önemli gazetelerinden The Wall Street Journal, konuyla ilgili kaleme aldığı haberde ABD'nin mühimmat kapasitesinin baskı altında olduğunu belirterek ''ABD Ortadoğu'daki askeri güçleri ve diplomatik varlığı açısından artan risklerle karşı karşıya kalıyor'' ifadelerine yer verdi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarının ardından Orta Doğu'da tırmanan çatışmalar, Washington açısından sahada ağır sonuçlar doğurmaya başladı. The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre; ABD ordusunda mühimmat kapasitesine ilişkin ciddi endişeler gündeme geldi. Gazetenin aktardığına göre; İran'ın geniş çaplı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları, ABD'nin bölgedeki askeri varlığını baskı altına aldı.

KUVEYT'TE 6 ABD ASKERİ ÖLDÜ

Çatışmaların üçüncü gününde Kuveyt'teki bir ABD üssüne İran'a ait İHA saldırısı düzenlendi. Saldırıda 6 Amerikan askeri hayatını kaybetti. Bu kayıplar, Washington'un operasyon sürecindeki ilk can kayıpları olarak kayda geçti. Gazetenin servis ettiği haberde "İran'ın bölge genelinde füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlemesi ve bu saldırıların ABD'nin geniş bir toprak parçasını savunma kabiliyetini sınaması nedeniyle, ABD Ortadoğu'daki askeri güçleri ve diplomatik varlığı açısından artan risklerle karşı karşıya kalıyor" ifadelerine yer verildi.

Savaşın 4. gününde ABD basınından acı itiraf

"DOST ATEŞİ" KRİZİ

Aynı gün Kuveyt hava sahasında yaşanan bir diğer olay ise dikkat çekti. Habere göre İran'a ait balistik füze ve İHA saldırıları sırasında 3 Amerikan F-15 savaş uçağı, Kuveyt hava savunma sistemleri tarafından yanlışlıkla vuruldu. United States Central Command (CENTCOM), uçaklardaki 6 mürettebatın paraşütle atladığını ve sağlık durumlarının stabil olduğunu açıkladı. Olay, ABD'nin bölgedeki hava savunma koordinasyonunun yoğun baskı altında olduğunu ortaya koydu.

ABD ÜSLERİ KÖRFEZ GENELİNDE HEDEFTE

WSJ, İran'ın saldırılarının yalnızca Kuveyt'le sınırlı kalmadığını; Irak, Suudi Arabistan ve Bahreyn'deki ABD üslerinin de hedef alındığını yazdı. İran'ın kısa ve orta menzilli balistik füzeleri ile seri üretilebilen Şahed tipi İHA'larının, bölgedeki sabit ABD tesisleri için ciddi tehdit oluşturduğu ifade edildi. ABD Hava Kuvvetleri'nin eski yetkililerinden Ravi Chaudhary, Amerikan tesislerinin "daha önce hiç olmadığı kadar test edileceğini" belirtti.

MÜHİMMAT STOKLARI TARTIŞMASI

Haberde, İran'ın düşük maliyetli ve seri üretilebilir İHA stokları karşısında ABD'nin Patriot ve THAAD sistemlerine ait mühimmatının sınırlı olabileceği uyarısına da yer verildi. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nden Daniel Byman, "Belirli mühimmatlarımızın sayısı oldukça sınırlı. Öte yandan savunulması gereken çok şey var" değerlendirmesinde bulundu.

GENELKURMAY BAŞKANI'NDAN UYARI

Ayrıca ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in de Beyaz Saray'ı İran'la olası bir savaşın hem Amerikan kayıplarına yol açabileceği hem de mühimmat stoklarını zorlayabileceği konusunda uyardığı aktarıldı. ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Amerikan kayıplarını doğruladı ve "maalesef daha fazlası olabilir" ifadelerini kullandı.

Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

Dünya

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Tahsin Uçak Tahsin Uçak:
    bence ABD bu savaşta güç konusunda zayıflayabilir bunun için İran’a gözle görülmez destek vermek lazım 19 0 Yanıtla
  • Vakkas Can Vakkas Can:
    dost ateşi Deyil İran vurdu İran bunu artık kabullenin bunu 15 0 Yanıtla
  • Yılmaz ALTINTAŞ Yılmaz ALTINTAŞ:
    ABD bu bölgede yanlış yolda.umarım batağa saplanmaz.İsrail ABD'nin ulusal Millet'i değil.Bu kadar İsrail'e yatırım yapmak ABD'nin sonunu getirebilir. 4 5 Yanıtla
  • caps lock caps lock:
    Fırsat bu fırsat hemen Abd ye dalan dalsın :)) 6 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
