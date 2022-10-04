Esir takasıyla Türkiye'ye getirilen Ukraynalı Azov Taburu askerleri aileleriyle buluştu - Son Dakika
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Esir takasıyla Türkiye'ye getirilen Ukraynalı Azov Taburu askerleri aileleriyle buluştu

04.10.2022 16:16

Rusya-Ukrayna savaşında esir düşen ve daha sonra esir takası yoluyla Türkiye'ye getirilen Ukraynalı Azov Taburu askerleri, aileleri ile buluştu. Görüşmede aileler ile askerler arasında duygusal anlar yaşandı.

Ukrayna ve Rusya Savaşı devam ederken geçtiğimiz günlerde iki ülke arasında esir takası gerçekleşmişti. Anlaşmaya göre 215 Ukraynalı asker serbest kalırken, bunun karşılığında ise Ukrayna, 55 Rus vatandaşını ve Moskova yanlısı Ukraynalılarla birlikte Viktor Medvedçuk'u iade etme kararı almıştı. Rusya'nın serbest bıraktıkları içinde Azov Taburu'nun kıdemli komutanları da vardı.

Ukrayna'nın Azov Taburu askerleri aileleriyle buluştu! Görüşmede duygusal anlar yaşandı

KOMUTANLAR AİLELERİYLE BULUŞTU

Anlaşmaya göre kıdemli Azov Taburu kumandanları savaş bitene kadar Türkiye'de kalacak. Bu kapsamda Türkiye'de bulunan komutanlar aileleri ile buluştu. Buluşma anlarında komutanlar sevdikleriyle sarıldıklarında duygusal anlar yaşadı. Askerlerin çocukları babalarını karşılarında görünce koşarak sarılmaya gittiler.

Ukrayna'nın Azov Taburu askerleri aileleriyle buluştu! Görüşmede duygusal anlar yaşandı

''BU AÇIK BİR ZAFER''

Zelenskiy anlaşma hakkında yaptığı konuşmada, "Bu açıkça ülkemiz ve bütün toplum için bir zafer. Önemli olan 215 ailenin sevdiklerini güvende ve evde görebilecek olması" demişti. Zelenski ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek askerlerine "Hepinizle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

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