Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi

05.03.2026 10:00
Ortadoğu'da savaş devam ederken Çin, ABD-İsrail-İran hattındaki çatışmayı durdurmak ve gerilimi düşürmek amacıyla bölgeye arabuluculuk yapacak özel bir temsilci göndereceğini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da hızla tırmanan savaşın daha geniş bir bölgesel krize dönüşmesinden endişe duyduklarını belirterek çatışmaların diplomatik yollarla çözülmesi için girişim başlatacaklarını duyurdu. Pekin yönetimi, bu kapsamda bölgeye özel bir temsilci göndermeyi planladığını ve taraflarla doğrudan temas kurarak gerilimi düşürmeye çalışacağını bildirdi.

Çinli yetkililer, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından bölgede askeri gerilimin hızla arttığını ve bunun küresel güvenlik ile enerji piyasaları açısından ciddi riskler yarattığını vurguladı. Pekin, tüm taraflara ateşkes çağrısı yaparak çatışmaların daha fazla yayılmaması gerektiğini ifade etti.

ORTA DOĞU'DA TANSİYON TAVAN YAPTI

Son haftalarda İran ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırılar Orta Doğu'da tansiyonu ciddi şekilde yükseltti. İsrail'in İran'daki askeri ve stratejik hedeflere yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalar, İran'ın balistik füze ve insansız hava araçlarıyla verdiği karşılıklarla daha da genişledi. ABD'nin de İran'daki bazı askeri hedeflere yönelik operasyonlara destek verdiği iddiaları, krizin uluslararası boyut kazanmasına yol açtı.

Bu gelişmeler üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yapılan acil toplantılarda birçok ülke gerilimin düşürülmesi çağrısında bulunurken, Çin de çatışmanın durdurulması için diplomatik çözüm gerektiğini savundu. Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ülkenin egemenliğini ihlal ettiğini belirterek tarafları "derhal ateşkese ve çatışmaları sona erdirmeye" çağırdı.

SAVAŞ UZARSA TÜM ÜLKELER ETKİLENECEK

Pekin yönetimi, Orta Doğu'da istikrarsızlığın küresel güvenliği doğrudan etkilediğini ve savaşın uzaması halinde enerji piyasaları ile uluslararası ticaretin ciddi şekilde zarar görebileceğini ifade ediyor. Çin yönetimi bu nedenle taraflarla temas kurarak diyalog sürecini başlatmayı ve siyasi çözüm için uluslararası çabaları desteklemeyi hedeflediğini belirtiyor.

Uzmanlara göre Çin son yıllarda kendisini küresel krizlerde "barış arabulucusu" olarak konumlandırmaya çalışıyor ve Orta Doğu'daki diplomatik girişimleri bu stratejinin bir parçası olarak görülüyor. Ancak bazı analistler, Pekin'in İran ile yakın ilişkileri ve İsrail'e yönelik eleştirileri nedeniyle tüm taraflar tarafından tarafsız bir arabulucu olarak kabul edilmesinin zor olabileceğini belirtiyor. Çin'in özel temsilci gönderme kararı, savaşın daha geniş bir bölgesel çatışmaya dönüşmesini engellemeye yönelik uluslararası diplomatik çabaların hız kazandığı bir dönemde geldi. Pekin, tarafları askeri operasyonları durdurmaya ve sorunun müzakere yoluyla çözülmesi için masaya dönmeye çağırmayı sürdürüyor.

