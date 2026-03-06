Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok

Savaşta İran\'a ihanet eden Hindistan\'a büyük şok
06.03.2026 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'a ait savaş gemisinin Hint Okyanusu'nda ABD denizaltısı tarafından batırılmasının ardından Hindistan uluslararası kamuoyunda sert eleştirilerin hedefi oldu ve bazı çevrelerde ''ihanet ülkesi'' olarak nitelendirildi. Olayın ardından İran, misilleme olarak Basra Körfezi'nde bulunan 38 Hint ticaret gemisini alıkoyarken, Hindistan yönetimi yardım için ABD Donanması ile temasa geçti ancak Washington'dan henüz resmi bir yanıt alınamadı.

İran'a ait bir savaş gemisinin Hint Okyanusu'nda ABD denizaltısı tarafından batırılmasının ardından Hindistan uluslararası kamuoyunda eleştirilerin hedefi oldu. Olayın ardından bazı çevrelerde Hindistan için "ihanet ülkesi" ifadeleri kullanılmaya başlandı.

İRAN'DAN HİNDİSTAN'A MİSİLLEME

Hindistan'ın bu ihaneti sonrası harekete geçen İran ise İran'ın Basra Körfezi'nde bulunan 38 Hint ticaret gemisini alıkoydu. Yaşanan gelişmeler üzerine Hindistan yönetiminin ABD Donanması ile temasa geçtiği ancak Washington'dan henüz resmi bir yanıt alınamadığı aktarıldı. Bölgedeki gerilim sürerken, mahsur kalan gemilerle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok

İSRAİL'E SÖZ VERMİŞTİ

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, geçtiğimiz hafta ziyaret ettiği İsrail'de Knesset'te milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada "iki ülke arasındaki dostluk, saygı ve ortaklık bağlarını güçlendirme" sözü vermişti.

Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok

KUCAKLAYARAK KARŞILAMIŞTI

Havalimanında Modi'yi kucaklayarak karşılayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, "Narendra, benim değerli dostum. Buradaki varlığınızdan daha fazla duygulandığım bir an olmamıştı. Siz İsrail'in büyük bir dostu, İsrail-Hindistan ittifakının savunucusu ve dünya sahnesinde büyük bir lidersiniz" demişti.

Uluslararası İlişkiler, Basra Körfezi, Washington, Hindistan, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı
İran Putin’i arayıp yardım istedi mi Merak edilen soru yanıt buldu İran Putin'i arayıp yardım istedi mi? Merak edilen soru yanıt buldu
Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye’den ayrılabilirim Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye'den ayrılabilirim
Fatma Nur Çelik’in adı okulunda yaşatılacak Fatma Nur Çelik'in adı okulunda yaşatılacak
Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu
Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj

12:28
’’Her giydiğin nasıl bu kadar fit durabiliyor’’ sorusuna ünlü spikerden bomba yanıt
''Her giydiğin nasıl bu kadar fit durabiliyor?'' sorusuna ünlü spikerden bomba yanıt
12:01
İran’ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
İran'ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
11:35
Savaşta bir ilk Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
Savaşta bir ilk! Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
11:28
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
10:34
Eller tetikte Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu
Eller tetikte! Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu
10:24
Körfez ülkelerinden ABD’de deprem etkisi yaratacak adım
Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 12:52:05. #.0.5#
SON DAKİKA: Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.