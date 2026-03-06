Savaşta İran\'a ihanet eden Hindistan\'a büyük şok

İran'a ait bir savaş gemisinin Hint Okyanusu'nda ABD denizaltısı tarafından batırılmasının ardından Hindistan uluslararası kamuoyunda eleştirilerin hedefi oldu. Olayın ardından bazı çevrelerde Hindistan için "ihanet ülkesi" ifadeleri kullanılmaya başlandı.

İRAN'DAN HİNDİSTAN'A MİSİLLEME

Hindistan'ın bu ihaneti sonrası harekete geçen İran ise İran'ın Basra Körfezi'nde bulunan 38 Hint ticaret gemisini alıkoydu. Yaşanan gelişmeler üzerine Hindistan yönetiminin ABD Donanması ile temasa geçtiği ancak Washington'dan henüz resmi bir yanıt alınamadığı aktarıldı. Bölgedeki gerilim sürerken, mahsur kalan gemilerle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

İSRAİL'E SÖZ VERMİŞTİ

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, geçtiğimiz hafta ziyaret ettiği İsrail'de Knesset'te milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada "iki ülke arasındaki dostluk, saygı ve ortaklık bağlarını güçlendirme" sözü vermişti.

KUCAKLAYARAK KARŞILAMIŞTI

Havalimanında Modi'yi kucaklayarak karşılayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, "Narendra, benim değerli dostum. Buradaki varlığınızdan daha fazla duygulandığım bir an olmamıştı. Siz İsrail'in büyük bir dostu, İsrail-Hindistan ittifakının savunucusu ve dünya sahnesinde büyük bir lidersiniz" demişti.