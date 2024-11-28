Sean Combs\'a Cinsel İstismar Suçlaması: Kefalet Başvurusu Reddedildi

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ABD'de 'Diddy' olarak tanınan Amerikalı yapımcı ve rapçi Sean Combs hakkında daha önce 100'ü aşkın kişiye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle dava açıldı. Hapishanede olan Combs'un kefaletle serbest bırakılma talebi üçüncü kez reddedildi.

Amerikalı yapımcı ve rapçi Sean Combs hakkında daha önce 100'ü aşkın kişiye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle dava açıldı. Diddy suçlamalarıyla ilgili devam eden davasında üçüncü kez kefalet talebinde bulundu ancak mahkeme talebini reddetti. Mahkeme, Combs'un kefaletle serbest kalması durumunda tanıkları etkileme riski taşıdığını belirtti. Combs, tutuklu yargılanmaya devam edecek ve duruşması 2025 Mayıs ayında gerçekleşecek.

Avukatları, Combs'un kaçma riski olmadığını ve kefalet için önerilen 50 milyon dolarlık bir teminatın güvence sağlayacağını öne sürdü ancak mahkeme bu argümanları kabul etmedi. Suçlamalar arasında insan kaçakçılığı ve dolandırıcılık da bulunuyor.

NE OLDU?

ABD'de cinsel istismar, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme suçlamalarıyla 16 Eylül'de gözaltına alınan Sean Combs'a aralarında reşit olmayan çocukların da bulunduğu 100'ü aşkın kişi tarafından istismar davası açıldı. Mahkeme tarafından kamuoyuyla paylaşılan belgelerde Combs'un, evinde düzenlediği günlerce süren ve kayıt altına alınan partilerinde katılmaya mecbur kıldığı kişileri cinsel şiddete maruz bıraktığı ifade edildi. ABD medyasında yer alan haberlere göre, Combs'un avukatları mahkemede savunma yapabilmek adına dava açan kişilerin isimlerinin kamuoyuna açılmasını talep etti. Mahkeme tarafından herhangi bir cevap verilmediği ifade edildi.