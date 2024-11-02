Sel felaketinde ölü sayısını 200'ü aştığı İspanya'da 2000 kişiden haber alınamıyor - Son Dakika
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Sel felaketinde ölü sayısını 200'ü aştığı İspanya'da 2000 kişiden haber alınamıyor

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İspanya'da sel felaketi: Valencia'da 200'den fazla ölü, 2000 kayıp var. Fırtınanın Mallorca'ya ilerlemesi üzerine turizm cenneti Palma'da acil durum ilan edildi. Meteoroloji, 3-4 saat içinde 120 mm yağış uyarısında bulundu. Valencia'da kurtarma çalışmaları sürerken, Mallorca'da olağanüstü önlemler alındı. Birçok ülke İspanya'ya destek mesajı gönderdi.

02.11.2024 11:29
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İspanya'nın Valencia kentini vuran sel felaketinde yaklaşık 2000 kişiden haber alınamazken, ölü sayısı 200'ü aştı. Fırtınanın Mallorca Adası'na doğru ilerlemesi üzerine turizm cenneti Palma şehri alarma geçti.

Valencia bölgesinde 155 kişinin hayatını kaybettiği felaket sonrası kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sular altında kalan araçlarda ve yıkılan binalarda arama yapan ekipler, kayıp sayısının artmasından endişe ediyor.

İspanya Meteoroloji Servisi'nin uyarısı üzerine Mallorca'da olağanüstü önlemler alındı. Palma'da parklar, bahçeler ve mezarlıklar kapatılırken, halk zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı.

Meteoroloji yetkilileri, Mallorca'ya 3-4 saat içinde 120 mm yağış düşebileceği uyarısında bulundu. Bu miktar, İngiltere'nin 2023 yılı toplam yağışının onda birine denk geliyor.

Valencia'da kurtarma çalışmalarına katılan Luis Sanchez, "Sel sularıyla sürüklenen cesetler gördüm. İnsanlar araçlarında mahsur kaldı, her yerde çaresizce ağlıyorlardı" dedi. Bölgede bin asker görev yaparken, helikopterlerle 70 kişi kurtarıldı.

İngiltere başta olmak üzere birçok ülke İspanya'ya destek mesajları gönderdi.

Sel felaketinde ölü sayısını 200'ü aştığı İspanya'da 2000 kişiden haber alınamıyor
Sel felaketinde ölü sayısını 200'ü aştığı İspanya'da 2000 kişiden haber alınamıyor
Sel felaketinde ölü sayısını 200'ü aştığı İspanya'da 2000 kişiden haber alınamıyor
Sel felaketinde ölü sayısını 200\'ü aştığı İspanya\'da 2000 kişiden haber alınamıyor

Avrupa Birliği, Doğal Afetler, İspanya, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sel felaketinde ölü sayısını 200'ü aştığı İspanya'da 2000 kişiden haber alınamıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Murat Akat:
    Allah yardımcıları olsun 9 0 Yanıtla
  • Murat Çil:
    Allâhım zorda olanlara yardım et yarabbim 9 0 Yanıtla
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