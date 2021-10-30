Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki Humboldt County'de bulunan bir evde gençler tarafından parti düzenlendi. Partiye ev sahipliğini 16 yaşındaki Shelly Autumn May Moon ve sevgilisi Mauricio Johnson yapıyordu. İkili, partinin ilerleyen saatlerinde yatak odasına giderek cinsel ilişkiye girmeye başladı.

KIZIN AİLESİ EVE GELDİ

Ancak dakikalar sonra 3 kişiyi hayattan koparacak bir olay yaşandı. Mauricio Johnson ve kız arkadaşı yatak odasında ilişkiye girdiği sırada genç kızın anne ve babası odaya daldı. Panikleyen Mauricio Johnson, önce sevgilisinin babasını, ardından annesini, sonrasında görgü tanığı kalmasın diye de sevgilisini öldürdükten sonra evden kaçtı.

150 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Polis ekipleri, ihbar üzerine eve geldikten sonra olay yerinde yaptığı çalışmayla Mauricio Johnson isimli gencin peşine düştü ve genç çok geçmeden yakaladı. Humboldt İlçe Bölge Savcısı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında iddianame hazırlanan genç, 3 kişiyi öldürme suçundan 150 yıl hapis cezası istemi ile yargılanacak.

Mauricio Johnson

Shelly Autumn May Moon