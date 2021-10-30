Üye Girişi
Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı - Son Dakika

Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı

30.10.2021 12:37

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 16 yaşındaki sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdiği esnada sevgilisinin anne ve babası tarafından basılan 19 yaşındaki genç, dehşet saçtı. Mauricio Johnson sevgilisini ve onun anne babasını öldürdü.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki Humboldt County'de bulunan bir evde gençler tarafından parti düzenlendi. Partiye ev sahipliğini 16 yaşındaki Shelly Autumn May Moon ve sevgilisi Mauricio Johnson yapıyordu. İkili, partinin ilerleyen saatlerinde yatak odasına giderek cinsel ilişkiye girmeye başladı.

KIZIN AİLESİ EVE GELDİ

Ancak dakikalar sonra 3 kişiyi hayattan koparacak bir olay yaşandı. Mauricio Johnson ve kız arkadaşı yatak odasında ilişkiye girdiği sırada genç kızın anne ve babası odaya daldı. Panikleyen Mauricio Johnson, önce sevgilisinin babasını, ardından annesini, sonrasında görgü tanığı kalmasın diye de sevgilisini öldürdükten sonra evden kaçtı.

150 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Polis ekipleri, ihbar üzerine eve geldikten sonra olay yerinde yaptığı çalışmayla Mauricio Johnson isimli gencin peşine düştü ve genç çok geçmeden yakaladı. Humboldt İlçe Bölge Savcısı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında iddianame hazırlanan genç, 3 kişiyi öldürme suçundan 150 yıl hapis cezası istemi ile yargılanacak.

Kızlarını cinsel ilişkiye girerken basan anne ve baba, kurşunlanarak öldürüldü
Mauricio Johnson
Kızlarını cinsel ilişkiye girerken basan anne ve baba, kurşunlanarak öldürüldü
Shelly Autumn May Moon
Kızlarını cinsel ilişkiye girerken basan anne ve baba, kurşunlanarak öldürüldü
Genç kızın annesi
Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı

Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Cinsellik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kestane almaya gidenler Bakan Varank'la Binali Yıldırım'ı gördü 13:52 Kestane almaya gidenler Bakan Varank'la Binali Yıldırım'ı gördü Şok'tan Rekabet Kurumu'nun kestiği cezalara açıklama: İtiraz edeceğiz 13:39 Şok'tan Rekabet Kurumu'nun kestiği cezalara açıklama: İtiraz edeceğiz Messi kariyerinin en kötü sezonunu yaşıyor 13:26 Messi kariyerinin en kötü sezonunu yaşıyor
Dolar ne kadar? Bugün dolar kaç lira? Dolar düşecek mi? 12:52 Dolar ne kadar? Bugün dolar kaç lira? Dolar düşecek mi? Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin 12:02 Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin Aleyna Tilki'nin annesi, takipçisine küfretti 11:59 Aleyna Tilki'nin annesi, takipçisine küfretti
Uygun fiyatlı muz, ton ton satılıyor 11:22 Uygun fiyatlı muz, ton ton satılıyor 1917 rakımlı tepede nokta operasyonunda 4 PKK'lı teslim oldu 11:15 1917 rakımlı tepede nokta operasyonunda 4 PKK'lı teslim oldu

Son Dakika Haberleri
13:52 Kestane almaya gidenler Bakan Varank'la Binali Yıldırım'ı gördü
13:51 Lokomotiv'in güzel tribün lideri Elizaveta, Galatasaraylı Kerem ve Morutan'dan etkilendiğini itiraf etti
13:39 Şok'tan Rekabet Kurumu'nun kestiği cezalara açıklama: İtiraz edeceğiz
13:28 Buca Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 4 tutuklama
13:28 Kılıçdaroğlu'nun adaylık sorusuna verdiği cevap çok konuşulacak: Olmaz demedim
13:25 Messi kariyerinin en kötü sezonunu yaşıyor
12:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı
12:35 Galatasaray'da 100 milyon liralık plan devrede
12:35 Joe Biden'dan Papa'ya Madeni para hediyesi
12:34 Başkan adayı Erman Kunter'den mesaj: Danışmanın maaşıyla lig yönetilir
Lokomotiv'in güzel tribün lideri Elizaveta, Galatasaraylı Kerem ve Morutan'dan etkilendiğini itiraf etti Lokomotiv'in güzel tribün lideri Elizaveta, Galatasaraylı Kerem ve Morutan'dan etkilendiğini itiraf etti         
13:52
Şarkıcı Serpil Benay'dan çok konuşulacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım Şarkıcı Serpil Benay'dan çok konuşulacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım         
13:44
Buca Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 4 tutuklama Buca Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 4 tutuklama         
13:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı         
12:53
Hadise, Mehmet Dinçerler'in annesi ile tanıştı Hadise, Mehmet Dinçerler'in annesi ile tanıştı         
12:41
Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu         
12:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız 958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız         
11:17
Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi         
10:07
Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu         
09:29
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Siirt'te Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen kişi serbest bırakıldı         
09:05
Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı         
23:32
Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor         
19:10
Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi         
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet         
15:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2021 13:59:17. #1.13#
SON DAKİKA: Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement