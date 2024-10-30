SHENZHOU-19 taykonotları uzay istasyonuna ulaştı.
Shenzhou-19 uzay uçuşu misyonlarını yürüten üç Çinli taykonot, Çin'in uzay istasyonuna ulaşarak, Shenzhou-18 mürettebatıyla buluştu.
Shenzhou-19 uzay aracı, 6,5 saat süren yolculuğun ardından saat 11.00'de uzay istasyonunun çekirdek modülüne kenetlendi.
İki grubun görev devir teslimini tamamlamasının ardından Shenzhou-18 ekibi 4 Kasım'da Dünya'ya dönecek.
Son Dakika › Dünya › Shenzhou-19 Uzay İstasyonuna Ulaştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?