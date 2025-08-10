JAPONYA'daki Shinmoedake Yanardağı'nda patlama meydana geldiği bildirildi.
Japonya'daki Shinmoedake Yanardağı'nda yerel saatle 05.23'te patlama meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı, kraterin yaklaşık 14 kilometre kuzeydoğusuna küçük volkanik taşların düşebileceği uyarısında bulundu. Yetkililer, kraterden yaklaşık 3 kilometre yükseğe yoğun kül bulutlarının yayıldığını açıkladı.
Son Dakika › Dünya › Shinmoedake Yanardağı'nda Patlama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?