Shuai Peng: Güvenliğinden endişe edilen Çinli tenisçi, olimpiyat yetkililerine 'iyi olduğunu' söyledi

Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli'yi cinsel saldırıyla suçlayan ve ardından ortadan kaybolan Çinli kadın tenisçi Shuai Peng, iki hafta sonra ilk kez yetkililerle görüştü.

Güvenliğinden endişe edilen Shuai Peng, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ile Pazar günü 30 dakikalık bir çevrimiçi görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Çinli tenisçinin, "güvende olduğunu" söylediği bildirildi.

IOC açıklamasında, "İyi görünüyordu, ki başlıca endişemiz buydu" ifadeleri yer aldı.

35 yaşındaki tenisçi, Başbakan Yardımcısı hakkındaki cinsel saldırı iddialarının ardından ortadan kaybolmuştu.

Shuai Peng hakkında haber alınamaması hem tenis camiasında hem de uluslararası kamuoyunda endişeye neden olmuştu. Sporun yıldız isimleri ve bazı hükümetler, Çinli otoritelere seslenerek Shuai Peng'in güvende olduğu hakkında kanıt istemişti.

IOC'nin yaptığı açıklamada, Bach ile Çinli tenisçinin görüşmesinde, Peng Shuai'nin Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne teşekkür ettiği belirtildi:

"Güvende ve iyi olduğunu söyledi. Pekin'deki evinde olduğunu belirtti, ancak şu an için özel hayatına saygı duyulmasını istedi. Zamanını ailesiyle ve arkadaşlarıyla geçirmek istediğini dile getirdi. Ancak tenise devam edeceğini de ekledi."

Komitenin açıklamasında Peng'in söz konusu görüşmede gülümserken görüldüğü bir fotoğrafa da yer verildi.

Çinli tenis oyuncusunun akıbetiyle ilgili soru işaretleri çoğaldıkça, Çin medyası da Peng'in sağlıklı ve güvende olduğunu ortaya koyan fotoğraflara daha sık yer vermeye başladı.

Pazar günü, Pekin'deki bir tenis turnuvasında Peng'in yetkililere gülümsediği bir video da devlet medyası tarafından Twitter'da paylaşıldı.

Ancak Kadınlar Tenis Birliği (WTA), videonun "Peng'in güvenliğini kanıtlamak adına yetersiz" olduğunu savundu.

WTA, Shuai Peng'in yaptığı cinsel saldırı suçlamalarına tatmin edici bir yanıt alamadıkları takdirde Çin'de yapılacak onlarca milyon dolarlık turnuvaları ülkeden çekeceklerini açıklamıştı.

35 yaşındaki Shuai Peng, Tayvanlı Hsieh Su-wei ile birlikte 2013 yılında Wimbledon, 2014'te de Fransa Açık'ta Çift Kadınlar kategorisinde şampiyon olmuştu.

Peng, Kasım ayı başında Çin sosyal medyası Weibo'da Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli hakkındaki iddialarını paylaşmıştı.

Peng'in sosyal medya postu hemen silinmiş ve paylaştığı başlık platformdan kaldırılmıştı.

Sosyal medyada pek çok kişi "WhereIsPengShuai" (Shuai Peng Nerede) etiketiyle sporcuyla ilgili kaygılarını dile getirdi.

Bu kişiler arasında Novak Djokovic, Naomi Osaka, Serena Williams gibi ünlü tenişsçiler de bulunuyor.