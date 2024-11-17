Şi Cinping ve Joe Biden APEC Zirvesi\'nde Bir Araya Geldi

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ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Joe Biden Peru'nun başkenti Lima'da bir araya geldi.

ABD ve Çin liderleri, Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen Asya Pasifik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde görüştü.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, geride kalan dört yılda Çin-ABD ilişkilerinde iniş-çıkışlar olduğunu, bunun yanı sıra diyalog ile iş birliğinin geliştirildiğini ve genel olarak istikrarın korunduğunu belirtti. Şi, taraflardan herhangi birinin, kendi güçlü konumunu korumak için karşı tarafı kalkınma hakkından yoksun bırakmaya çalışmaması gerektiğini söyledi.

Çin'in, ABD ile istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir ilişkiler kurma amacının değişmediğini vurgulayan Şi, "Çin, yeni ABD hükümetiyle diyaloğu sürdürmeye, iş birliğini genişletmeye ve farklılıkları yöneterek Çin-ABD ilişkilerinde yumuşak geçiş sağlamaya hazırdır" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden ise ABD-Çin ilişkilerinin sadece iki halkın değil, aynı zamanda tüm dünyanın geleceğini yakından ilgilendirdiğini ve iki ülke arasındaki rekabetin çatışmaya dönüşmemesi gerektiğini aktardı.

Biden, "ABD, 'Tek Çin' ilkesini izlemeye devam edecek. Geçiş döneminde Çin ile diyaloğu güçlendirip karşılıklı anlayışı artırmaya hazırız" diye konuştu.