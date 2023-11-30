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Aylardır başı ağrıyan adamın beyninde iki yemek çubuğu bulundu - Son Dakika

Aylardır başı ağrıyan adamın beyninde iki yemek çubuğu bulundu

Vietnam'da şiddetli baş ağrısı çeken adamın beynindeki rahatsızlığın nedeni, kafatasına saplanmış iki Çin yemek çubuğu olduğu ortaya çıktı. Hasta, beş aydır baş ağrısı ve sıvı kaybı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Doktorlar, endoskopik ameliyatla çubukları başarıyla çıkardı.

Aylardır başı ağrıyan adamın beyninde iki yemek çubuğu bulundu
30.11.2023 - 15:58,  Güncelleme: 16:03
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Vietnam'da baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran adamın beyninde iki yemek çubuğu olduğu tespit edildi. Kafatasına saplanan yemek çubukları ameliyatla çıkarıldı.

BEYNİNDE İKİ YEMEK ÇUBUĞU TESPİT EDİLDİ

Vietnam'da aylardır baş ağrısı çeken 35 yaşındaki adam hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı. Bağ ağrısının yanı sıra sıvı akıntısı ve sıvı kaybı şikayetleri de olan adamın beyin röntgenini çeken doktorlar, beyninde iki Çin yemek çubuğu olduğunu belirledi.

Aylardır baş ağrısı çeken adamın beyninde iki yemek çubuğu bulundu

ÇUBUKLAR AMELİYATLA ÇIKARILDI

Hemen endoskopik ameliyata alınan adamın kafatasına saplanmış yemek çubukları burnundan girerek çıkarıldı. Hastanın durumunun iyi olduğu belirtilirken, Nöroşirürji Anabilim Dalı başkanı Dr. Nguyen Van Man, vakayı "çok nadir" olarak nitelendirdi.

KAVGA SIRASINDA KAFASINA YEMEK ÇUBUĞU SAPLANMIŞ

Öte yandan adam, beş ay önce bir mekanda aşırı sarhoş olduğu sırada bir kişi ile kavga ettiğini, bu kişinin kafasına bir şeyler sapladığını ama ne olduğunu hatırlamadığını söyledi.

Abdullah Teymur
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SON DAKİKA: Aylardır başı ağrıyan adamın beyninde iki yemek çubuğu bulundu - Son Dakika
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