Aylardır başı ağrıyan adamın beyninde iki yemek çubuğu bulundu

Vietnam'da baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran adamın beyninde iki yemek çubuğu olduğu tespit edildi. Kafatasına saplanan yemek çubukları ameliyatla çıkarıldı.

BEYNİNDE İKİ YEMEK ÇUBUĞU TESPİT EDİLDİ

Vietnam'da aylardır baş ağrısı çeken 35 yaşındaki adam hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı. Bağ ağrısının yanı sıra sıvı akıntısı ve sıvı kaybı şikayetleri de olan adamın beyin röntgenini çeken doktorlar, beyninde iki Çin yemek çubuğu olduğunu belirledi.

ÇUBUKLAR AMELİYATLA ÇIKARILDI

Hemen endoskopik ameliyata alınan adamın kafatasına saplanmış yemek çubukları burnundan girerek çıkarıldı. Hastanın durumunun iyi olduğu belirtilirken, Nöroşirürji Anabilim Dalı başkanı Dr. Nguyen Van Man, vakayı "çok nadir" olarak nitelendirdi.

KAVGA SIRASINDA KAFASINA YEMEK ÇUBUĞU SAPLANMIŞ

Öte yandan adam, beş ay önce bir mekanda aşırı sarhoş olduğu sırada bir kişi ile kavga ettiğini, bu kişinin kafasına bir şeyler sapladığını ama ne olduğunu hatırlamadığını söyledi.