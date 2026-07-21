Sikkim'de Gaz Sızıntısı Patlaması: 9 Ölü

(ANKARA) - Hindistan'ın Sikkim eyaletinde bir hidroelektrik santrali projesi kapsamında inşa edilen tünelde meydana gelen ve gaz sızıntısından kaynaklandığı değerlendirilen patlamada 9 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, 15'ten fazla işçinin hala tünelde mahsur olduğunu bildirirken, kurtarma çalışmalarının zorlu koşullar altında sürdüğünü belirtti.

Hindistanlı yetkililer, olayın dün devlet enerji şirketi NHPC'nin Teesta Nehri üzerindeki Samardung köyünde yürüttüğü hidroelektrik santrali projesinde meydana geldiğini bildirdi.

Sikkim bölge yetkilisi Subash Ghimirey, patlamanın ilk değerlendirmelere göre doğal gaz sızıntısından kaynaklanmış olabileceğini ancak kesin nedenin yapılacak incelemenin ardından belirleneceğini söyledi.

Eyalet Afet Yönetimi yetkilisi Rajiv Roka ise patlamanın ardından 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirterek, cesetlerin büyük ölçüde yanmış olmasının patlama ihtimalini güçlendirdiğini ifade etti.

KURTARMA ÇALIŞMALARI GÜÇLÜKLE SÜRÜYOR

Roka, tünelde mahsur kalan işçilerin hayatta kalma ihtimalinin giderek azaldığını belirterek, kurtarma ekiplerinin içeride yoğun gaz nedeniyle nefes almakta zorlandığını, bunun da çalışmaları önemli ölçüde yavaşlattığını kaydetti.

Sikkim eyalet hükümeti ise NHPC'den alınan bilgilere dayanarak yaptığı açıklamada, tünelde en az 25 proje çalışanı ve yetkilisinin bulunduğunu, ulaşılan 9 kişinin de bu gruba dahil olduğunu bildirdi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Eyalet hükümeti tarafından paylaşılan görüntülerde, turuncu koruyucu kıyafet giyen arama kurtarma ekiplerinin olay yerine oksijen tüpleri, halatlar ve diğer acil müdahale ekipmanlarını sevk ettiği görüldü.

Yetkililer, tünelde mahsur kalan işçilere ulaşabilmek için arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.