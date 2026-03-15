https://www.haberler.com/dunya/silah-ceken-soforu-kursun-yagmuruna-tuttular-19659190-haberi/

ABD'de rutin bir trafik kontrolü sırasında yaşanan olayda silahlı gerilim meydana geldi. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, polis ekiplerinin durdurduğu araçtaki 33 yaşındaki bir kişi kontrol sırasında polis memuruna silah çekmeye çalıştı.
Durumu fark eden polis memurları, güvenlik gerekçesiyle şüpheliye ateş açtı. Açılan ateş sonucu vurulan 33 yaşındaki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerine sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edilirken bölge kısa süreliğine güvenlik çemberine alındı. Yetkililer, olayın yaşandığı noktada inceleme başlatıldığını ve polislerin müdahalesine ilişkin detayların araştırıldığını açıkladı.
Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve tüm kamera kayıtlarının incelendiğini bildirdi.
