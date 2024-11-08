Şili açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem

ŞİLİ açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün Cochrane bölgesinin kuzeybatısı olduğunu duyurdu. Derinliği 10 kilometre kaydedilen depremin büyüklüğünün 6,2 olduğu belirtildi.
Depremde can ya da mal kaybı olmadığı kaydedildi.
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