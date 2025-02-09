Şili\'de Orman Yangınları Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edildi

Dünya

ŞİLİ'DE 131 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınları nedeniyle iki bölgede olağanüstü hal ilan edildi.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, ülkede devam eden orman yangınlarına ilişkin yeni tedbirleri duyurdu. Boric, orman yangınlarının büyük kısmının kasıtlı çıkarıldığını düşündüğünü belirterek, Nuble ve Maule bölgelerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıkladı. Boric, suç eylemleriyle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasaklarının da uygulanacağını bildirdi.

Yetkililer, 131 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınlarıyla bağlantılı olduklarından şüphelenilen 60'tan fazla kişinin gözaltına alındığını kaydetti.