Şili\'de Şiddetli Yağışlar: 13 Ölü

ŞİLİ'nin kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu 13 kişi yaşamını yitirdi.

Şili basını, 15 Temmuz'dan itibaren ülkenin Coquimbo ve Atacama bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de kaybolduğunu duyurdu. Yetkililer, afetten 2 bin 200 kişinin etkilendiğini açıkladı.