Anayasayı kabul ettiremeyen Şili Devlet Başkanı'na küçük Süpermen'den destek

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Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, büyük çoğunlukla reddedilen anayasayı kabul ettirmek için bir konuşma gerçekleştiriyordu. Boric'in konuşma yaptığı sırada Süpermen kıyafeti ile bir çocuk, bisikletiyle başkanın etrafında dönmeye başladı. Sosyal medya da gündem olan görüntülerde Süpermen'in başkana destek verdiği yorumları yapıldı.

ANAYASANIN İÇERİĞİ

Şili'de hazırlanan yeni anayasa, devlet çalışanlarının yarısının kadınlardan oluşması, ülkedeki 11 yerli topluluğun tanınarak Şili'nin 'çok uluslu ülke' olarak tanımlanması, cumhurbaşkanı adayı olma yaşının 35'ten 30'a düşürülmesi, kürtajın yasal hale getirilmesi, Senatonun kaldırılması ve yerine Bölgeler Meclisi kurulmasını içeren388 maddeden oluşuyordu.

ANAYASA KABUL EDİLMEDİ

Pazar günü yaklaşık 7.9 milyon Şilili anayasa taslağına karşı oy kullanırken 4.9 milyon Şilili lehte oy kullandı ve bu durum anayasanın kabul edilmesini destekleyen ülkenin genç başkanına zarar verdi.