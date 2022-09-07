Anayasayı kabul ettiremeyen Şili Devlet Başkanı'na küçük Süpermen'den destek - Son Dakika
Üye Girişi

Anayasayı kabul ettiremeyen Şili Devlet Başkanı'na küçük Süpermen'den destek

07.09.2022 15:49

Büyük çoğunlukla reddedilen anayasayı kabul ettirmek için bir konuşma gerçekleştiren Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric'in etrafında süper kahraman kostümü içinde bisikletini sürerek dolaşan çocuğun videosu sosyal medyada ilgi çekti.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, büyük çoğunlukla reddedilen anayasayı kabul ettirmek için bir konuşma gerçekleştiriyordu. Boric'in konuşma yaptığı sırada Süpermen kıyafeti ile bir çocuk, bisikletiyle başkanın etrafında dönmeye başladı. Sosyal medya da gündem olan görüntülerde Süpermen'in başkana destek verdiği yorumları yapıldı.

ANAYASANIN İÇERİĞİ

Şili'de hazırlanan yeni anayasa, devlet çalışanlarının yarısının kadınlardan oluşması, ülkedeki 11 yerli topluluğun tanınarak Şili'nin 'çok uluslu ülke' olarak tanımlanması, cumhurbaşkanı adayı olma yaşının 35'ten 30'a düşürülmesi, kürtajın yasal hale getirilmesi, Senatonun kaldırılması ve yerine Bölgeler Meclisi kurulmasını içeren388 maddeden oluşuyordu.

ANAYASA KABUL EDİLMEDİ

Pazar günü yaklaşık 7.9 milyon Şilili anayasa taslağına karşı oy kullanırken 4.9 milyon Şilili lehte oy kullandı ve bu durum anayasanın kabul edilmesini destekleyen ülkenin genç başkanına zarar verdi.

YORUMLAR
500
Çin'in Üç Değerli Kovid-19 Aşısı Şili'de Klinik Araştırmalar İçin Onaylandı Çin'in Üç Değerli Kovid-19 Aşısı Şili'de Klinik Araştırmalar İçin Onaylandı

Şili, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Anayasayı kabul ettiremeyen Şili Devlet Başkanı'na küçük Süpermen'den destek - Son Dakika


Son Dakika
15:38 İstifa edeceğini duyuran Çeçen lider Kadirov kararından vazgeçti: Satanistlerle savaşmak için görevime devam edeceğim
15:24 Mehmet Ali Erbil'in iktidarı öven sözleri kızı Yasmin Erbil'i kızdırdı: Ben bu halini özledim
15:15 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası Faik Öztrak da açıklama yaptı: Buna 6'lı masa karar verecektir
15:03 Sassoulo zam yaptı, Aslan paraya takıldı! Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'ya çıkıştı: Rusya hafife alınacak bir ülke değil, yanlış yapıyorlar
14:41 Dini nikahla birlikte yaşadığı 7 aylık hamile kadını öldüren katilden akılalmaz ifade: Bir erkeğe dikkatli baktığı için yaptım
14:32 ÖSYM, DGS tercih sonuçlarını açıkladı! İşte Dikey Geçiş Sınavı'nın kayıt tarihleri
14:26 Canlı yayında Ocak 2023 asgari ücret zammını hesaplayan SGK uzmanı yeni ücreti açıkladı
14:18 Beşiktaş'ın İngiltere'den gelen kiralık yıldızı Nathon Redmond'ın maaşı belli oldu
14:13 Korkunç olay: Zayıflama ilaçları kullanan 15 yaşındaki çocuk, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 16:11:31. #1.11#
SON DAKİKA: Anayasayı kabul ettiremeyen Şili Devlet Başkanı'na küçük Süpermen'den destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement