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Şili halkı diktatör Pinochet'in eşinin ölümünü sokaklarda kutladı - Son Dakika

Şili halkı diktatör Pinochet'in eşinin ölümünü sokaklarda kutladı

18.12.2021 14:39

Şili'de darbeci general Augusto Pinochet'in eşi Lucia Hiriart 98 yaşında öldü. Hiriart'ın ölümünden dakikalar sonra Şilililer sokaklara dökülüp kutlama yaptı.

Şili'de diktatör Augusto Pinochet'in eşi Lucia Hiriart 98 yaşında yaşamını yitirdi. Hiriart'ın oğlu Marco Antonio, ömrünün son yıllarını tecrit altında geçiren Hiriart'ın Santiago'daki evinde hayata gözlerini yumduğunu açıkladı.

98 yaşında hayatını kaybeden Hiriart'ın son zamanlarda solunum sistemi rahatsızlıklarından tedavi gördüğü biliniyordu.

Diktatörlük dönemindeki rolü nedeniyle sevilmeyen Hiriart'ın ölüm haberinin ardından Şilililer sokaklara dökülerek kutlama yaptı.

YOLSUZLUKTAN YARGILANMIŞTI

Haber Global'in haberine göre, Hiriart'ın kocasının iktidara geldiği 1973'ten 2016'ya kadar başkanlığını yaptığı vakfın, cunta döneminde hibe yoluyla kamuya ait çok sayıda araziyi devraldığı ve cunta yönetiminin sona ermesinin ardından da satış ve kira gelirleriyle büyük miktarda varlığa hükmettiği biliniyordu.

Eşi Pinochet'in Washington'daki Riggs Bank'daki serveti dolayısıyla 2 kez soruşturma geçiren Hiriart, kendisi ve ailesinin adının karıştığı yolsuzluk davasında da yargılanmıştı.

Şili Yüksek Mahkemesi, Hiriart ve ailesi hakkındaki davaları düşürürken, aileye ait 20 gayrimenkul ve 1.6 milyon dolara da el koymuştu.

PINOCHET, BİNLERCE KİŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLUYDU

Pinochet ise 2006'da 91 yaşında hayatını kaybetmişti.

Şili'de 11 Eylül 1973'te askeri darbeyle sosyalist Devlet Başkanı Salvador Allende'yi deviren General Pinochet, yönetime el koymuştu. Pinochet'nin 17 yıl süren diktatörlük döneminde yaklaşık 3 bin sivilin öldürüldüğü veya kaybolduğu, on binlerce kişinin işkence gördüğü ve 200 bin kişinin sürgün hayatı yaşadığı tahmin ediliyor.

Şili halkı diktatör Pinochet'in eşinin ölümünü sokaklarda kutladı

Diktatörlük, Şili, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Şili halkı diktatör Pinochet'in eşinin ölümünü sokaklarda kutladı - Son Dakika Dünya


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