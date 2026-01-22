Sındırgı'da 100'den fazla deprem oldu, uzman isimin tepkisi şaşırttı: Kudurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Sındırgı'da 100'den fazla deprem oldu, uzman isimin tepkisi şaşırttı: Kudurdu

Sındırgı\'da 100\'den fazla deprem oldu, uzman isimin tepkisi şaşırttı: Kudurdu
22.01.2026 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün saat 18.11'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede en büyüğü 4,1 ve 4,4 olan yaklaşık 100 artçı sarsıntı kaydedildi. Yaşanan hareketlilik endişe yaratırken, deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Sındırgı'da artçı depremcikler kudurdu. Gidiş olağan. Ancak halen dinmemesi şaşırtıyor" dedi.

Afet bölgesi ilan edilen ve son dönemde sık sık depremler meydana gelen Balıkesir'in Sındırgı ilçesi son 15 saattir sallanıyor. Saat 18.11'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana gelen Sındırgı'da o saatten bu yana 100'e yakın artçı meydana geldi.

İLK DEPREM 18.11'DE OLDU

AFAD'dan edinilen bilgilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 18.11'de 4,5 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı, 11.58 kilometre derinlikte gerçekleşti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, depremle ilgili Bakanlık birimlerine bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını duyurdu.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

20 DAKİKA ARAYLA 4,1 VE 4,4 DEPREM

Saat 18.11'deki 4,5 büyüklüğünün ardından Sındırgı'da saat 23.11'de 4,1 ve saat 23.28'de ise 4,4 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi.

ARTÇILAR SÜRÜYOR

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 02.12'de 3.9, 02.21'de 3.7, 02.27'de 4.00 büyüklüğünde depremler oldu. Sabaha karar sallanan ilçede AFAD verilerine göre 100'e artçı kaydedildi.

"DİNMEMESİ ŞAŞIRTICI"

Sındırgı'daki depremlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, artçı sarsıntıların yoğunluğuna dikkat çekti.

Ercan, "Sındırgı'da artçı depremcikler kudurdu. Gidiş olağan. Ancak halen dinmemesi şaşırtıyor" ifadelerini kullandı.

Sındırgı'da 100'den fazla deprem oldu, uzman isimin tepkisi şaşırttı: Kudurdu

Doğal Afetler, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sındırgı'da 100'den fazla deprem oldu, uzman isimin tepkisi şaşırttı: Kudurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atatürk’ün komutanlığını yaptığı tümenle ilgili gerçek 111 yıl sonra ortaya çıktı Atatürk'ün komutanlığını yaptığı tümenle ilgili gerçek 111 yıl sonra ortaya çıktı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
Bu gerçek olabilir mi Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu Bu gerçek olabilir mi? Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu
Onur Saylak’tan duygusal paylaşım: ’’Güzellerim… 14’’ Onur Saylak'tan duygusal paylaşım: ''Güzellerim… 14!''
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur

09:48
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
09:44
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor Fiyat psikolojik sınıra dayandı
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor! Fiyat psikolojik sınıra dayandı
09:42
Galatasaray maçı sonrası UEFA ülke puanı güncellendi İşte Türkiye’nin sıralaması
Galatasaray maçı sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması
09:18
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
08:56
AK Partili vekilin yaptığı MHP’li Adan’ı çıldırttı: Terbiyesizlik, ahlaksızlık
AK Partili vekilin yaptığı MHP'li Adan'ı çıldırttı: Terbiyesizlik, ahlaksızlık
08:50
Özgür Özel inkar etti, Enver Aysever doğruladı Meğer neler demiş neler
Özgür Özel inkar etti, Enver Aysever doğruladı! Meğer neler demiş neler
08:16
Sındırgı’da deprem fırtınası 100’e yakın sarsıntı kaydedildi
Sındırgı'da deprem fırtınası! 100'e yakın sarsıntı kaydedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 10:20:09. #.0.5#
SON DAKİKA: Sındırgı'da 100'den fazla deprem oldu, uzman isimin tepkisi şaşırttı: Kudurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.