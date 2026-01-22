Afet bölgesi ilan edilen ve son dönemde sık sık depremler meydana gelen Balıkesir'in Sındırgı ilçesi son 15 saattir sallanıyor. Saat 18.11'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana gelen Sındırgı'da o saatten bu yana 100'e yakın artçı meydana geldi.
AFAD'dan edinilen bilgilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 18.11'de 4,5 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı, 11.58 kilometre derinlikte gerçekleşti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, depremle ilgili Bakanlık birimlerine bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını duyurdu.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.
Saat 18.11'deki 4,5 büyüklüğünün ardından Sındırgı'da saat 23.11'de 4,1 ve saat 23.28'de ise 4,4 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 02.12'de 3.9, 02.21'de 3.7, 02.27'de 4.00 büyüklüğünde depremler oldu. Sabaha karar sallanan ilçede AFAD verilerine göre 100'e artçı kaydedildi.
Sındırgı'daki depremlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, artçı sarsıntıların yoğunluğuna dikkat çekti.
Ercan, "Sındırgı'da artçı depremcikler kudurdu. Gidiş olağan. Ancak halen dinmemesi şaşırtıyor" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Dünya › Sındırgı'da 100'den fazla deprem oldu, uzman isimin tepkisi şaşırttı: Kudurdu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?