Üye Girişi
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti - Son Dakika

Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti

12.11.2021 12:13

Londra'daki bir sinema salonunda çalışan genç kız, salonda sürekli cinsel ilişkiye giren çiftleri açıkladı. Güvenlik kamerası görüntüleri paylaşan genç kız, "Gece görüş gözlüklerimiz olduğu için her şeyi gördük" sözlerine yer verdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan ve kentteki bir sinema salonunda çalışan genç kız, TikTok hesabı üzerinden sinema salonunda yaşananlara ilişkin dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Genç kız, salonda film izlemeye diye gelip, sürekli cinsel ilişkiye giren çifte ait güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı. Görüntülerde çift net görülmüyor ancak genç kız, olanları tek tek anlattı.

"BİZ HER ŞEYİ GÖRÜYORUZ"

Genç kız, insanların görünmediğini sandığını belirterek, "Buraya film izlemeye gelip, gizli gizli ilişkiye giriyorlar ve görünmediklerini sanıyorlar ancak gece görüş gözlüklerimiz olduğu için her şeyi görüyoruz. Bir çift sürekli gelip sinemada ilişkiye giriyor ve bizim bu durumu bildiklerimizden haberdar değiller" ifadelerini kullandı.

"GÜVENLİK KAMERASINDAN İZLİYORUZ"

Genç kız, salonda tüm olup bitenleri güvenlik kamerasından izlediklerini dile getirdi. Müşterilerin sık sık kameralarla ilgili soru sorduğunu anlatan genç kız, kameraların her yerde olduğuna dair bilgi vermelerine rağmen bu tarz olaylarla çok sık karşılaştıklarını belirtti.

Sinema çalışanı kız, çiftlerin yer aldığı bir güvenlik kamerası da paylaştı ancak kamerada çiftler net görünmüyor.

Sinema çalışanı kız, salonda sürekli cinsel ilişkiye giren çiftleri ifşa etti
Sinema çalışanı kız, salonda sürekli cinsel ilişkiye giren çiftleri ifşa etti
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti

England, Londra, Sinema, Film, Cinsellik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yılbaşında verilecek büyük ikramiye ve bilet fiyatları belli oldu 12:24 Yılbaşında verilecek büyük ikramiye ve bilet fiyatları belli oldu 12:04 "Selin Ciğerci'nin yanında birini görseniz tepkiniz ne olur?" sorusuna Gökhan Çıra'dan dikkat çeken yanıt Ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği tespit edildi 12:02 Ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği tespit edildi
Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı 11:28 Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir 11:10 Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir Akaryakıt kaçakçılığına karşı düzenleme! 2022'de kamera kayıtlarının saklanması zorunlu olacak 10:47 Akaryakıt kaçakçılığına karşı düzenleme! 2022'de kamera kayıtlarının saklanması zorunlu olacak
Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor 10:34 Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti 10:18 Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti

Son Dakika Haberleri
12:25 Okuldaki matematik öğretmenine isimsiz güller gönderen hademeye dava açıldı
12:13 Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti
12:07 Ali Koç'un uyarıları sonrası Mesut Özil'den manidar Cuma mesajı
12:04 "Selin Ciğerci'nin yanında birini görseniz tepkiniz ne olur?" sorusuna Gökhan Çıra'dan dikkat çeken yanıt
12:02 Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama
12:01 Ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği tespit edildi
11:49 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş
11:44 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
11:44 Basketbol maçında rakibin attığı kasti yumrukla beyin sarsıntısı geçirdi
11:41 Son Dakika! dolar 9,98'le tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Okuldaki matematik öğretmenine isimsiz güller gönderen hademeye dava açıldı Okuldaki matematik öğretmenine isimsiz güller gönderen hademeye dava açıldı         
12:26
Ali Koç'un uyarıları sonrası Mesut Özil'den manidar Cuma mesajı Ali Koç'un uyarıları sonrası Mesut Özil'den manidar Cuma mesajı         
12:08
Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama         
12:03
4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş         
11:50
Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu         
11:12
Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak         
11:02
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
Haluk Levent, Tüdanya'ya yardım eli uzattı Haluk Levent, Tüdanya'ya yardım eli uzattı         
10:22
İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı         
10:00
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı         
09:23
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi         
18:00
Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim         
16:11
İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz         
15:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 12:32:46. #1.13#
SON DAKİKA: Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement