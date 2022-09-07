Emine Erdoğan, Zveçanska Annelik Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Emine Erdoğan, Zveçanska Annelik Merkezi'ni ziyaret etti

07.09.2022 16:14
Emine Erdoğan, Zveçanska Annelik Merkezi'ni ziyaret etti

Sırbistan'a yaptığı resmi ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Zveçanska Annelik Merkezi'ni ziyaret etti.

Sırbistan'a yaptığı resmi ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Zveçanska Annelik Merkezi'ni ziyaret etti.

Sosyal medya hesabından ziyaretine ilişkin açıklama yapan Emine Erdoğan, "Ülkemizin yardım eli, dünyanın tüm kadınlarına ve çocuklarına daima uzanır. Zira hepimiz insanlık ailesinin bir ferdiyiz. Bu şuurla hayata geçirilen, inşaatını TİKA'nın yaptığı Zveçanska Annelik Merkezi'ni Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Tamara Vuciç ile ziyaret ettik" dedi.

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sırbistan'ı Balkanlarda barış ve istikrar için anahtar bir ülke olarak görüyoruz' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sırbistan'ı Balkanlarda barış ve istikrar için anahtar bir ülke olarak görüyoruz'
Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Sırbistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Emine Erdoğan, Zveçanska Annelik Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emine Erdoğan, Zveçanska Annelik Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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