Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Seçimler Yolda!

Dünya

SIRBİSTAN Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Başbakan Milos Vucevic'in istifa kararı sonrası, tüm tarafları istişareye çağıracağını, yeni hükümet kurulmazsa seçimlerin ilan edileceğini bildirdi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic dün Başbakan Milos Vucevic'in istifası sonrası düzenlenen olağanüstü hal toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Yeni hükümetin kurulma sürecini ertelemeyeceğini söyleyen Vucic, "Eğer yeni bir hükümet kurulmazsa seçimler ilan edilir. Geçici bir hükümet kurulmayacak. En önemli gelişmeler Sırp İlerleme Partisi içinde olacak. Sırbistan zor bir durumda, dışarıdan büyük baskı altında. İstikrarımız ve toplumsal huzurumuz tehdit altında. Önümüzdeki 10 gün içinde seçimlere mi gidileceğine yoksa yeni bir hükümetin mi kurulacağına karar vereceğiz. Hükümet, teknik görev süresinde kararlar almaya devam edecek. 75 gün içinde seçim yapabiliriz, en olası tarih nisan" dedi.

Vucic açıklamasında, Novi Sad kentindeki tren istasyonunda 15 kişinin öldüğü kaza sonrası hükümete tepki gösterilerinde gözaltına alınan 13 kişi hakkında Cumhurbaşkanlığı yetkisini kullanarak af kararı vereceğini de ifade etti. Vucevic'in istifa kararından sonra Novi Sad Belediye Başkanı Milan Duric de görevini bıraktığını duyurdu.

KAZA SONRASI HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLAR YAPILDI

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te çatının çökmesi nedeniyle 15 kişinin ölmesinin ardından hükümete tepki gösteren öğrenciler ülke genelinde protesto gösterileri düzenledi. Öğrenciler en son başkentte trafik akışının kilit noktalarından Autokomanda'da 24 saat süreyle yol kapatma eylemi yaptı.