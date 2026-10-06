Sistan-Belucistan'da polis devriyesine saldırıyı PFF üstlendi, 2 polis öldü, 1 yaralandı - Son Dakika
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Sistan-Belucistan'da polis devriyesine saldırıyı PFF üstlendi, 2 polis öldü, 1 yaralandı

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Sistan-Belucistan\'da polis devriyesine saldırıyı PFF üstlendi, 2 polis öldü, 1 yaralandı
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İran'ın Sistan-Belucistan eyaletinde dün Bampur-İranşehr kara yolunda silahlı kişilerin polis devriyesine düzenlediği saldırıda 2 polis hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı. Saldırının sorumluluğunu Halk Savaşçıları Cephesi (PFF) Telegram üzerinden üstlendi.

(ANKARA) - İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletinde dün silahlı kişilerin polis devriyesine düzenlediği saldırıda iki polis hayatını kaybetti, bir polis yaralandı. Bampur-İranşehr kara yolunda düzenlenen saldırının sorumluluğunu, Beluç silahlı gruplarını bünyesinde barındıran Halk Savaşçıları Cephesi (PFF) üstlendi.

İran'ın Pakistan ve Afganistan sınırındaki Sistan-Belucistan eyaleti, son haftalarda güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar ve saatler süren çatışmalarla gündemde. Eylül ayından bu yana güvenlik güçlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin öldüğü olaylar şiddeti tırmandırıyor

Bampur-İranşehr kara yolunda dün silahlı kişilerin polis devriyesine ateş açması sonucu iki polis hayatını kaybetti, bir polis yaralandı. Beluç silahlı gruplarını bünyesinde barındıran Halk Savaşçıları Cephesi (PFF), Telegram üzerinden saldırının sorumluluğunu üstlendi.

İran merkezli Tesnim Haber Ajansı ise Sistan-Belucistan'ın Rask ilçesindeki Cekigur Köprüsü bölgesinde sivilleri taşıyan bir aracın saldırıya uğradığını bildirdi. Haberde saldırı Ceyş el-Adl isimli örgüte atfedilirken, olaya ilişkin resmi makamlardan henüz bir doğrulama gelmedi.

PEŞ PEŞE SALDIRILAR

Bölgedeki şiddet, ekim ayının başından bu yana belirgin şekilde arttı. İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), 1 Ekim'de eyaletin merkezi Zahidan yakınlarındaki Manzelab'da saldırı hazırlığında olduğunu öne sürdüğü altı silahlı kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Bir gün sonra Zahidan yakınlarında bir aracı hedef alan patlayıcı düzeneğin infilak etmesi sonucu Devrim Muhafızları'na göre bir kişi öldü. Saldırıyı PFF üstlenirken, yerel kaynaklar IRGC bağlantılı Fatimiyyun Tugayı'ndan beş kişinin öldüğünü ileri sürdü. Eylül ayında da bölgede yaşanan çatışma ve operasyonlarda en az 11 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın en yoksul bölgelerinden biri olan Sistan-Belucistan, Pakistan ve Afganistan'la uzun ve denetlenmesi güç sınırlara sahip bulunuyor. Dağlık ve seyrek nüfuslu sınır bölgeleri yıllardır silahlı grupların sınır ötesi ağlarını sürdürmesine imkan sağlarken, bölge aynı zamanda akaryakıt ve uyuşturucu kaçakçılığının önemli güzergahlarından biri olarak biliniyor.

İRAN SAVAŞI SALDIRILARA ALAN MIIYOR?

Sünni nüfus yoğunluklu Sistan-Belucistan'daki saldırıların arttığı dönem, İran'ın ABD ve İsrail'le askeri geriliminin sürdüğü ve IRGC'nin daha geniş bir güvenlik ve askeri alana kaynak ayırmak zorunda kaldığı bir döneme denk geliyor.

Tahran yönetimi, Beluç militanların Pakistan topraklarını üs olarak kullandığını uzun süredir öne sürüyor. İslamabad ise İran karşıtı silahlı grupların faaliyetlerine bilinçli olarak izin verdiği yönündeki suçlamaları reddediyor. İki ülke, 2024 yılında birbirlerinin topraklarındaki Beluç silahlı gruplarını hedef alan karşılıklı füze saldırılarının ardından sınır güvenliği konusunda iş birliğini artırdı.

Kaynak: ANKA
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