Slovakya Başbakanı Robert Fico Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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Dünya

Slovakya Başbakanı Robert Fico Silahlı Saldırıya Uğradı

Slovakya Başbakanı Robert Fico Silahlı Saldırıya Uğradı

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Handlova bölgesinde katıldığı bir toplantı sonrası silahlı saldırıya uğradı. Fico, karnından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Saldırgan gözaltına alındı ve polis olay yerine erişimi kapattı. Slovakya Cumhurbaşkanı ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı saldırıyı kınadı.

15.05.2024 19:21
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(ANKARA)- Slovakya Başbakanı Robert Fico (59) silahlı saldırıya uğradı. Hükümet kaynakları, Handlova bölgesinde katıldığı bir toplantı sonrası uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Robert Fico'nun hastaneye kaldırıldığı belirtti.

Slovakya medyasındaki haberlere göre, saldırganın 4 el ateş etmesi sonucu Fico karnından yaralandı. Olay başkentin 150 km kuzey-doğusunda Handlova kentindeki Kültür Evinin önünde gerçekleşti.

Bir şüpheli gözaltına alınırken polis olay yerine erişimi inceleme yapmak üzere kapattı.

Yerel medya şüphelinin kimliğiyle ilgili bilgi paylaşmadı. Slovakya'daki Acil Durum Servisi Fico'nun hastaneye kaldırılması için bölgeye bir helikopter sevkedildiğini doğruladı.

Olay esnasında Başbakanın destekçilerinden oluşan küçük bir kalabalıkla görüştüğü söyleniyor.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde polisin bir kişiyi gözaltına aldığı görüldü.

Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova saldırıyı kınadı. Caputova, 'Şok ve dehşet içerisindeyim. Robert Fico'ya bu kritik anda çokça güç ve hızlıca iyileşmesini diliyorum" dedi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen de saldırıyla ilgili bir kınama mesajı yayınladı.

Tecrübeli siyasetçi Fico geçen yıl, Rusya'ya yönelik yaptırımlara yönelik eleştirel tavrı ve Ukrayna'ya askeri yardımı durdurma söylemlerinin öne çıktığı seçim kampanyasıyla yeniden iktidara gelmişti.

Fotoğraf: Arşiv

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Slovakya Başbakanı Robert Fico Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika

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