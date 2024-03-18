Slovakya\'da ayı saldırılarında beş kişi yaralandı: OHAL ilan edildi

Slovakya'da ayı saldırıları: OHAL ilan edildi
Slovakya'nın kuzeyindeki Liptovsky Mikulas kasabasında 3 gün içinde 2 kez ayı saldırısı gerçekleşti. Saldırılarda beş kişi yaralandı. Kasabada ayıyı avlama çalışmaları büyük yoğunlukla devam ederken olağanüstü hal ilan edildi.
Slovakya'da üç gün içinde meydana gelen ikinci ayı saldırısında beş kişinin yaralandığı belirtildi.
Kuzeydeki Liptovsky Mikulas kasabasında ayı saldırıları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.
Saldırılar, yetkililerin hayvanların korunan türler listesindeki statüsünün yeniden sınıflandırılmasını önermesine yol açtı.
Vatandaşlardan evlerini terk etmemeleri istendi. Yetkililer ayının hala serbest dolaştığını ve altı silahlı ekibin ayıyı aradığını söyledi.
Belediye, "Ayı, kurtarma ve güvenlik güçleri tarafından ıssız bölgelere itildi" açıklamasında bulundu ve bölge sakinlerini özellikle sabahın erken saatlerinde ve akşam saatlerinde dikkatli olmaya çağırdı.
TERMAL DRONE İLE ARANIYOR
Ayıyı arama çalışmaları avcıları, polis devriyelerini ve ülkenin dört bir yanından boz ayı acil durum ekiplerini içeriyor. Çalışmalarda ayrıca termal ısı takibi yapabilen bir drone da kullanılıyor.
İkisi hayati önem taşıyan yaralanmalar olmak üzere beş kişiyi yaralayan ayı ekiplerin yoğun çabasıyla aranıyor.
Pazar günü, Çevre Bakanı Yardımcısı Filip Kuffa, ayıların belirli koşullar altında kentsel alanların dışında vurulmasına izin veren bir yasa taslağının ana hatlarını çizdi.
Romanya ile birlikte Slovakya da türlerin AB düzeyinde yeniden sınıflandırılmasını önermeyi amaçlıyor.
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