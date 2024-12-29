Söder: Yeşillerle Koalisyon Yapmayacağız

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Haber: İlhan BABA

(MÜNİH) - Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı ve Almanya'nın Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, "kardeş parti" CDU ile birlikte iktidara gelmeye hazırlandıklarını belirterek, Yeşiller partisiyle hiçbir şekilde koalisyon yapmayacaklarını vurguladı.

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı ve Almanya'nın Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, Bild gazetesine verdiği röportajda, CDU ile birlikte iktidarı devralmaya hazırlandıklarını ifade ederek, "Yeşillerle koalisyon sözleşmesi imzalamayacağımıza eminim "dedi.

Almanya'daki düzensiz göçü sınırlandırma sözü veren Söder, sığınma başvurusu reddedilen ve suç işleyen göçmenlerin hızla sınır dışı edilmesi gerektiğini dile getirdi. Almanya'nın iç güvenlik politikalarının yenilenmesi gerektiğini beirten Söder, yapay zeka gibi teknik imkanların daha aktif kullanılacağını söyledi.

"Yurttaş Parası sisteminin suistimal edilmeye açık olduğunu" savunan Söder, Yurttaş Parası ödemelerinin azaltılacağına ilişkin vaatte bulundu. Seçilmeleri halinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un hükümetinin Kalorifer Yasası'nı iptal edeceklerini vurgulayan Söder, SPD, Yeşiller ve FDP'den oluşan koalisyonun dağılmasının ülkenin kalkınması için fırsat yaratacağını da sözlerine ekledi.