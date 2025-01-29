Soğuk ve kar yağışlı hava Türkiye'de etkili olacak - Son Dakika
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Dünya

Soğuk ve kar yağışlı hava Türkiye'de etkili olacak

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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ülke genelinde düşmesini başta İstanbul olmak üzere birçok bölgede kar yağışı beklediklerini de duyurdu.

29.01.2025 01:14
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Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ülke genelinde düşmesi bekleniyor. Sıcak havanın hafta sonuna kadar devam edeceği belirtilirken;CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen 5 Şubat'tan itibari ile hava sıcaklıklarının hızla düşeceğini ve birçok bölgede kar yağışının görüleceğini söyledi.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Şen, soğuk hava dalgasının özellikle 5-10 Şubat tarihleri arasında etkili olacağını belirtirken; Marmara Bölgesi'nde özellikle doğu kesimlerinde kar yağışı beklendiğini ifade etti. Şen, İstanbul'un doğu bölgelerinde de kar yağışı ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Şen, Karadeniz Bölgesi'nde bölgenin tamamında kar yağışlarının etkili olacağını, İç Anadolu Bölgesi'nde ise sıcaklıkların ciddi şekilde düşerken, kar yağışının geniş bir alanı kapsayacağı belirtti. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da özellikle doğu kesimlerde yoğun kar yağışları bekleniyor.

Öte yandan Şen, sıcaklıkların bu haftaya göre yaklaşık 10 derece birden düşeceğini ifade etti.

Soğuk ve kar yağışlı hava Türkiye\'de etkili olacak

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Son Dakika Dünya Soğuk ve kar yağışlı hava Türkiye'de etkili olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Mehmet Akın:
    akp geldi geleli havanın bereketi bile kaçtı. Kar a bile hasret kaldık 23 yıldır 173 327 Yanıtla
  • numan yildız:
    chp elini ayagı çeksn tüm belediyelerden kar nasl yagıyor 272 160 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    Mehmet Akın Ak partiden dolayı değil Bastığı yerde ot bitmeyen İstanbul tekfuru balıkçı EKRUM yüzünden 332 60 Yanıtla
  • My Way:
    Allahım ne olur bu sefer olsun.Rahmet yağsın bereket yağsın. Kufaklik nihayete ersin 195 2 Yanıtla
  • Umt:
    atılan yorumlara gelen beğenilerden bile belli burası aktroll kaynıyo 59 63 Yanıtla
  • Şenel Demircan:
    hadi İnşallah yağar 55 1 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Ferhat Eser ARKANA KALIN BİR ŞEY AL üşüme havalar soğuyacakmış 27 11 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    Umt Herkes sizin saçma sapan yorumlarınızı beğenmek zorundamı 10 9 Yanıtla
  • Sakin Su:
    2 ocak tan beri ha bu hafta ha bi daha ki hafta ha 10 gün sonra, yok Rusya dan geliyor yok İzlanda dan geliyor bir tek İzlanda nın soğuğunu bildi, artık inanmıyorum sana prof. Şen. 13 2 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Yağmazsa bulurum seni.))))) 9 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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