Soğuk ve kar yağışlı hava Türkiye\'de etkili olacak

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Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ülke genelinde düşmesi bekleniyor. Sıcak havanın hafta sonuna kadar devam edeceği belirtilirken;CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen 5 Şubat'tan itibari ile hava sıcaklıklarının hızla düşeceğini ve birçok bölgede kar yağışının görüleceğini söyledi.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Şen, soğuk hava dalgasının özellikle 5-10 Şubat tarihleri arasında etkili olacağını belirtirken; Marmara Bölgesi'nde özellikle doğu kesimlerinde kar yağışı beklendiğini ifade etti. Şen, İstanbul'un doğu bölgelerinde de kar yağışı ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Şen, Karadeniz Bölgesi'nde bölgenin tamamında kar yağışlarının etkili olacağını, İç Anadolu Bölgesi'nde ise sıcaklıkların ciddi şekilde düşerken, kar yağışının geniş bir alanı kapsayacağı belirtti. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da özellikle doğu kesimlerde yoğun kar yağışları bekleniyor.

Öte yandan Şen, sıcaklıkların bu haftaya göre yaklaşık 10 derece birden düşeceğini ifade etti.