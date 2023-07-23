Polonya'daki kıskanç bir şahıs, bir otelin önünde eski sevgilisinin yeni nişanlısını öldürdükten sonra kendi başına ateş ederek intihar etti.
Polonya'da turistik bölgesi Poznan'daki şehir merkezi otelinin dışında gerçekleşen olayda Mikolaj Bachosz isimli bir şahıs, kıskandığı eski kız arkadaşı Julia Harmaciska ve nişanlısı Kordian Domagaa'nın karşısına dikildi. Sözlü tartışma sonrası silahını çıkaran Bachosz, silahını çıkarak Domagaa'yı öldürdü. O sırada ne yapacağını 20 yaşındaki genç kız ise acı içinde çığlıklar attı.
Polis sözcüsü Andrzej Borowiak'a göre, iki erkek, 30 ve 31 yaşlarında, Pazar gecesi meydana gelen olayda hayatını kaybetti. Domagaa, bir blog yazarı ve sanatçı olmasının yanı sıra yerel bir konsey üyesi olarak da görev yaptığı bildirildi ve saldırganın vurduğu sırada romantik bir hafta sonu için Harmaciska ile birlikte olduğu söyleniyor.
Domagaa'nın şok olan arkadaşı Kamil Grzebyta, "Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bir genç çocuk dün açık bir günde nişanlısının önünde vurularak öldürüldü. Muhtemelen tanıştığım en neşeli ve sevinçli kişiydi. Her zaman dostça ve gülümseyen bir blog yazarı ve sanatçıydı. Katilinin aynı zamanda bir arkadaşım olduğu gerçeği de eşit derecede şok ediciydi" dedi.
Son Dakika › Dünya › Sokak ortasında eski sevgilisinin nişanlısını infaz edip intihar etti! Genç kızın feryatları sokağa inletti - Son Dakika