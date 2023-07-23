Sokak ortasında eski sevgilisinin nişanlısını infaz edip intihar etti! Genç kızın feryatları sokağa inletti - Son Dakika
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Sokak ortasında eski sevgilisinin nişanlısını infaz edip intihar etti! Genç kızın feryatları sokağa inletti

23.07.2023 20:53

Polonya'da Mikolaj Bachosz isimli kişi, sokakta yürüyen eski sevgilisi ve onun nişanlısının karşısına dikilerek dehşet saçtı. Saldırgan genç kızın nişanlısını tabancayla vurarak öldürdükten sonra daha sonra silahı kendi kafasına dayayarak intihar etti. Olanlara anbean tanıklık eden genç kız feryatlar ederken, yaşananlar anbean kameralara yansıdı.

Polonya'daki kıskanç bir şahıs, bir otelin önünde eski sevgilisinin yeni nişanlısını öldürdükten sonra kendi başına ateş ederek intihar etti.

ESKİ SEVGİLİSİNİN NİŞANLISINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Polonya'da turistik bölgesi Poznan'daki şehir merkezi otelinin dışında gerçekleşen olayda Mikolaj Bachosz isimli bir şahıs, kıskandığı eski kız arkadaşı Julia Harmaciska ve nişanlısı Kordian Domagaa'nın karşısına dikildi. Sözlü tartışma sonrası silahını çıkaran Bachosz, silahını çıkarak Domagaa'yı öldürdü. O sırada ne yapacağını 20 yaşındaki genç kız ise acı içinde çığlıklar attı.

Sokak ortasında eski sevgilisinin nişanlısını infaz edip intihar etti! Genç kızın feryatları sokağa inletti

ROMANTİK BİR HAFTA SONU GEÇİRMEK İSTEMİŞLER

Polis sözcüsü Andrzej Borowiak'a göre, iki erkek, 30 ve 31 yaşlarında, Pazar gecesi meydana gelen olayda hayatını kaybetti. Domagaa, bir blog yazarı ve sanatçı olmasının yanı sıra yerel bir konsey üyesi olarak da görev yaptığı bildirildi ve saldırganın vurduğu sırada romantik bir hafta sonu için Harmaciska ile birlikte olduğu söyleniyor.

Sokak ortasında eski sevgilisinin nişanlısını infaz edip intihar etti! Genç kızın feryatları sokağa inletti

"TANIŞTIĞIM EN NEŞELİ VE SEVİNÇLİ KİŞİYDİ"

Domagaa'nın şok olan arkadaşı Kamil Grzebyta, "Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bir genç çocuk dün açık bir günde nişanlısının önünde vurularak öldürüldü. Muhtemelen tanıştığım en neşeli ve sevinçli kişiydi. Her zaman dostça ve gülümseyen bir blog yazarı ve sanatçıydı. Katilinin aynı zamanda bir arkadaşım olduğu gerçeği de eşit derecede şok ediciydi" dedi.

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Polonya, Hassas İçerik, Dünya, Son Dakika

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