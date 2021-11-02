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Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de bombalı saldırı! Hastaneye düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişi öldü, 34 kişi yaralandı - Son Dakika

Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de bombalı saldırı! Hastaneye düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişi öldü, 34 kişi yaralandı

02.11.2021 14:08

Son dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de askeri hastanenin yakınında şiddetli bir patlama gerçekleşti. Saldırıda 15 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Vezir Ekber Han bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama, Sardar Mohammad Daud Khan askeri hastanesinin yakınında meydana geldiği belirtilirken, olay yerinden silah sesleri duyulduğu vurgulandı.

İKİNCİ PATLAMA OLDU

Olay yerinde ilkinden kısa bir süre sonra ikinci bir patlamanın meydana geldiği belirtildi. Taliban yetkilileri olayla ilgili henüz açıklama yapmazken bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı.

15 ÖLÜ, 34 YARALI

Al Jazeera'nin görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde olayın bir araba patlaması olduğu aktarılırken, saldırıda 15 kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi ise yaralandı.

Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de bombalı saldırı! Hastaneye düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişi öldü, 34 kişi yaralandı

Vezir Ekber Han, Afganistan, Patlama, Kabil, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de bombalı saldırı! Hastaneye düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişi öldü, 34 kişi yaralandı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de bombalı saldırı! Hastaneye düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişi öldü, 34 kişi yaralandı - Son Dakika
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