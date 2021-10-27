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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile Kasım'da Glosgow'da görüşeceğiz - Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile Kasım'da Glosgow'da görüşeceğiz

27.10.2021 11:14

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Merak edilen Biden görüşmesi hakkındaki soruyu da yanıtlayan Erdoğan, "Roma'da değil Kasım'da Glasgow'da görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta merak edilen soruları yanıtladı. ABD Başkanı Biden'la ne zaman görüşeceği en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin Roma'da değil kasım ayında Glosgow'da olacağını ve en önemli gündem maddesinin F-35'ler olacağını dile getirdi.

"BENİM KİTABIMDA GERİ ADIM ATMAK YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili gerçekleştirdiği açıklamalar şu şekilde: "Bu ülkede görev yapan büyükelçinin, neyin nereye varacağını çok iyi bilmesi lazım. Bilmiyorsa, Viyana Sözleşmesi'nin 41'inci maddesini hatırlatmış olduk. (10 büyükelçi meselesiyle ilgili ABD basınındaki manşetler) Ben nasıl geri adım attım? Ben taarruzdayım. Benim kitabımda geri adım atmak yok. ABD Başkanı Biden'la Glasgow'da görüşmemiz olacak. Bu görüşmede tabii ki en önemli maddemiz, malum bizim F-35 konumuz."

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile Kasım'da Glosgow'da görüşeceğiz

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Son Dakika Dünya Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile Kasım'da Glosgow'da görüşeceğiz - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile Kasım'da Glosgow'da görüşeceğiz - Son Dakika
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