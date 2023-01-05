Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez bu kadar net konuştu! Esad ile görüşecek mi? - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez bu kadar net konuştu! Esad ile görüşecek mi?

05.01.2023 14:59

Suriye ile 11 yıl sonra gerçekleşen temas hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanların görüşmesinden sonra temasın süreceğini belirterek, "Rusya-Türkiye-Suriye arasında bakanlarımızın bir araya gelişiyle bir süreç başlattık. Dışişleri bakanlarımızı 3'lü olarak bir araya getireceğiz. Daha sonra da liderler olarak bir araya geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde MİT Başkanı Hakan Fidan ile Moskova'da, Suriye Savunma Bakanı ile görüştü. 11 yıl sonra iki ülke arasında yapılan ilk görüşme olarak tarihe geçen temaslara Rus yetkililer de eşlik etti. Bu gelişmenin ardından tüm gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu hakkında yapacağı yoruma çevrildi.

"ÖNCE DIŞİŞLERİ BAKANLARIMIZ GÖRÜŞECEK"

Bugün partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, Suriye ile ilişkilere de değindi. Cumhurbaşkanı, "Bu sabah Sayın Putin ile görüşmem oldu. Türkiye-Rusya-Suriye olarak bir süreç başlattık. Ardından Dışişleri Bakanlarımızı bir araya getireceğiz. Daha sonra da gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz. Derdimiz suhuleti sağlamak, barışı egemen kılmak. Zelenski ile de görüşmem olacak, Rusya- Ukrayna ilişkilerini görüşeceğiz." dedi.

ÇAVUŞOĞLU MUHALİFLERLE BİR ARAYA GELMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da önceki gün Suriye muhalefeti ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, ''Muhalefete rağmen bir normalleşme ya da görüşme olmaz. Bu süreç, onların hilafına değil. Bir de şöyle bir yorum yapılıyor: 'Türkiye rejimle uzlaşacak, dolayısıyla herkesi zorla Esad'a teslim edecek.' Öyle bir şey yok, geri dönüşler olur ama güvenli ve onurlu bir şekilde olması önemli'' diye konuştu.

''LİDERLER GÖRÜŞMESİ CUMHURBAŞKANIMIZIN VERECEĞİ KARAR''

Çavuşoğlu, ''Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile seçimlerden önce görüşecek mi?'' sorusuna ise "Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın vereceği bir karar. Önce biz bir görüşelim, sonra bu değerlendirilir'' yanıtını vermişti.

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