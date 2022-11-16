İstiklal Caddesi'nde meydana gelen düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi öldü, 81 kişi yaralandı. Olayın ardından saldırıyı düzenleyen kadın terörist yakalandı. Onunla birlikte 50 kişi daha gözaltına alındı.
Türkiye yaşanan hain saldırının yasını tutarken G20 Zirvesi için Bali'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan burada önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Bu alçak saldırı terörün kanlı ve çirkin yüzünü bir kez daha göstermiştir. Terör örgütüne destek verenler dökülen her kana ortaktır. Teröristlerin kimin arkasına saklanırsa saklansın kendilerini bekleyen akıbetten kurtulamayacaklardır" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Dünya › G20 sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstiklal saldırısıyla ilgili sözleri dikkat çekti - Son Dakika