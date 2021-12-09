Son dakika dünya: AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Kazakistan'da

Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Yıldırım, "Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi ile TUSAŞ arasında üniversite öğrencilerimizin TUSAŞ'ta staj yapabilmesi için işbirliği protokolünü imzaladık. Hayırlı olsun" dedi.

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