Rekor kırdı! 2. Elizabeth'in son hava yolculuğu 5 milyon kişi tarafından canlı takip edildi - Son Dakika
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Rekor kırdı! 2. Elizabeth'in son hava yolculuğu 5 milyon kişi tarafından canlı takip edildi

14.09.2022 15:13

Flightradar24, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşını taşıyan uçağın Edinburgh'tan Londra'ya yaptığı uçuşun tüm zamanların 'uçuş takip rekoru' kırdığını açıkladı. Uçuş, 5 milyon kişi tarafından canlı olarak izlendi.

96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesinden ayrıntılar gelmeye devam ediyor. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi, 8 Eylül'de hayatını kaybettiği İskoçya'dan, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçakla İngiltere'nin başkenti Londra'ya getirildi. Havaalanından alınan Kraliçe'nin tabutu, daha sonra kortej eşliğinde Buckingham Sarayı'na getirildi.

KRALİÇE'YE HAVADA VE KARADA SEVGİ SELİ

2. Elizabeth'in tabutunu görmek isteyen büyük kalabalıklar, saraya çıkan sokak ve caddelere akın etti. İngiltere Kraliçesi'ni hayranları havada da takip etti.

Kraliçenin son hava yolculuğu, tüm zamanların uçuş takip rekorunu kırdı! Uçuşu 5 milyon kişi takip etti

5 MİLYON KİŞİ TAKİP ETTİ

Flightradar24 sitesi açıklamasında, "Kraliçe 2. Elizabeth'in son uçuşu, tüm zamanların uçuş izleme rekorunu kırdı. 5 milyon kişi, Flightradar24'teki web, uygulamalar ve canlı yayın olmak üzere uçuşu Edinburgh'dan RAF Northolt'a takip etti" denildi. Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından yapılan uçuşu, 4.79 milyon kişi Flightradar24 web ile mobil uygulamalarından 296 bin kişi de YouTube'dan canlı takip etti.

Kraliçenin son hava yolculuğu, tüm zamanların uçuş takip rekorunu kırdı! Uçuşu 5 milyon kişi takip etti
Kraliçenin son hava yolculuğu, tüm zamanların uçuş takip rekorunu kırdı! Uçuşu 5 milyon kişi takip etti
Kraliçenin son hava yolculuğu, tüm zamanların uçuş takip rekorunu kırdı! Uçuşu 5 milyon kişi takip etti
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi - Binlerce kişi sokaklara akın etti İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi - Binlerce kişi sokaklara akın etti Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi Edinburgh'tan Londra'ya getirildi Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi Edinburgh'tan Londra'ya getirildi
Kaynak: DHA

Londra, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rekor kırdı! 2. Elizabeth'in son hava yolculuğu 5 milyon kişi tarafından canlı takip edildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Rekor kırdı! 2. Elizabeth'in son hava yolculuğu 5 milyon kişi tarafından canlı takip edildi - Son Dakika
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