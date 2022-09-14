Rekor kırdı! 2. Elizabeth'in son hava yolculuğu 5 milyon kişi tarafından canlı takip edildi

96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesinden ayrıntılar gelmeye devam ediyor. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi, 8 Eylül'de hayatını kaybettiği İskoçya'dan, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçakla İngiltere'nin başkenti Londra'ya getirildi. Havaalanından alınan Kraliçe'nin tabutu, daha sonra kortej eşliğinde Buckingham Sarayı'na getirildi.

KRALİÇE'YE HAVADA VE KARADA SEVGİ SELİ

2. Elizabeth'in tabutunu görmek isteyen büyük kalabalıklar, saraya çıkan sokak ve caddelere akın etti. İngiltere Kraliçesi'ni hayranları havada da takip etti.

5 MİLYON KİŞİ TAKİP ETTİ

Flightradar24 sitesi açıklamasında, "Kraliçe 2. Elizabeth'in son uçuşu, tüm zamanların uçuş izleme rekorunu kırdı. 5 milyon kişi, Flightradar24'teki web, uygulamalar ve canlı yayın olmak üzere uçuşu Edinburgh'dan RAF Northolt'a takip etti" denildi. Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından yapılan uçuşu, 4.79 milyon kişi Flightradar24 web ile mobil uygulamalarından 296 bin kişi de YouTube'dan canlı takip etti.