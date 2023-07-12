Son Dakika: Erdoğan'dan "İsveç'in NATO üyeliğine onay ne zaman çıkar?" sorusuna yanıt: Karar TBMM'nin, bir an önce sürecin bitmesini istiyoruz - Son Dakika
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Son Dakika: Erdoğan'dan "İsveç'in NATO üyeliğine onay ne zaman çıkar?" sorusuna yanıt: Karar TBMM'nin, bir an önce sürecin bitmesini istiyoruz

12.07.2023 18:01

Son dakika: Erdoğan'dan "İsveç'in NATO üyeliğine onay ne zaman çıkar?" sorusuna yanıt: Karar TBMM'nin, bir an önce sürecin bitmesini istiyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsveç bize yol haritasını sunduktan sonra TBMM'ye sunacağız. 7 maddelik taslağı meclis göndermek suretle meclis açıldığı zaman suretle Meclis Başkanımızın öne çıkaracağı bu olacaktır. Onay kararı Meclis'tir. Mecli'sten geçtikten sonra benim onayıma gelir. Bizler yakından takip edeceğiz. Bir an önce bu sürecin bitmesini istiyoruz" dedi.

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İsveç, Nato, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Son Dakika: Erdoğan'dan 'İsveç'in NATO üyeliğine onay ne zaman çıkar?' sorusuna yanıt: Karar TBMM'nin, bir an önce sürecin bitmesini istiyoruz - Son Dakika


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