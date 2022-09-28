Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Suriye sözleri: İstihbari görüşmeler sürüyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Suriye sözleri: İstihbari görüşmeler sürüyor

28.09.2022 22:43

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüşüp görüşmediği yönündeki soruyu cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstihbari görüşmeler sürüyor" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk ekranlarında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı'na yöneltilen sorular arasında, "Şam yönetimi ile görüşüyor musunuz?" şeklindeki soru da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu soruyu, "İstihbarat görüşmeleri yürütüyor" diye yanıtladı.

Suriye'ye yönelik olası operasyon hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir gece ansızın dediğimiz konu odur, yapmamız gereken neyse onu gerekli ve uygun gördüğümüz anda yaparız. Bugünkü Milli Güvenlik Kurulu (MGK) metninde bunlara özellikle yer verdik. Biz terörle mücadele gayretimizde bölgenin huzurunu da temin ediyoruz. Terörle mücadele tek taraflı olmaz" dedi.

"PKK/YPG HALA SINIRIMIZA KONUŞLU TATBİKAT YAPIYOR"

ABD ve Rusya'nın varılan mutabakatları uygulaması gerektiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karşı taraf da buna olumlu yaklaşımda bulunması lazım. ABD ve Rusya'nın vardığımız mutabakatları uygulaması gerekiyor. PKK YPG sınırımıza yakın bölgelerde hala konuşlu tatbikatlar yapıyor. Hatta Kamışlı ve çevresinde eğitim alıyorlar. Yaptığımız briket evlere insanlar yavaş yavaş taşınmaya başladı. Alt yapısı ile her şeyi ile briket evler yaptık. Isınma noktasında da güneş enerjisi ile ısınma projesi yaptık" diye konuştu.

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