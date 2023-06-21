Son Dakika: Fas-Kanarya Adaları arasında batan sığınmacı teknesinde 39 kişi boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son Dakika: Fas-Kanarya Adaları arasında batan sığınmacı teknesinde 39 kişi boğularak hayatını kaybetti

Son Dakika: Fas-Kanarya Adaları arasında batan sığınmacı teknesinde 39 kişi boğularak hayatını kaybetti

21.06.2023 16:45

Son dakika: Fas-Kanarya Adaları arasında batan sığınmacı teknesinde 39 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Akdeniz yoluyla Batı'ya ümit yolculuğu çıkan göçmenlerle ilgili acı haberler gelmeye devam ediyor. Yunanistan'ın güneybatısında gerçekleşen ve 81 kişinin hayatını kaybettiği facianın ardından bir benzeri de Fas- Kanarya Adaları arasında yaşandı. Göçmenleri taşıyan teknenin batmasıyla 39 kişi hayatını kaybetti.

39 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Reuters'ın son dakika duyurduğu habere göre; Fas Kanarya Adaları arasında batan sığınmacı teknesinde 39 kişi boğularak hayatını kaybetti.

59 KİŞİYİ TAŞIYORDU

Walking Borders ve Alarm Phone adlı iki İspanyol yardım kuruluşu, botta 59 kişinin taşındığını ifade etti. Fas liderliğindeki bir kurtarma operasyonunda İspanya'nın Kanarya Adaları'na gitmekte olan batan bir bottan en az bir çocuğun öldüğünü ve 24 kişinin ise kurtarıldığını söyledi.

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Son Dakika Dünya Son Dakika: Fas-Kanarya Adaları arasında batan sığınmacı teknesinde 39 kişi boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika


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16:26 Son Dakika: Fas-Kanarya Adaları arasında batan sığınmacı teknesinde 39 kişi boğularak hayatını kaybetti
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SON DAKİKA: Son Dakika: Fas-Kanarya Adaları arasında batan sığınmacı teknesinde 39 kişi boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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