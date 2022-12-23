Fransa'nın başkenti Paris'te silahlı saldırı: 1 kişinin öldüğü olayda çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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Fransa'nın başkenti Paris'te silahlı saldırı: 1 kişinin öldüğü olayda çok sayıda yaralı var

23.12.2022 15:02

Fransa'nın başkenti Paris'te otoyolda etrafa ateş açılması sonucu 1 kişi yaşamını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırgan, kısa süre içerisinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te silah sesleri duyuldu. Fransız televizyon kanalı BFM TV'ye göre açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. BFM TV, polisin şüpheli silahlı kişiyi tutukladığını açıkladı.

HALKIN BÖLGEDEN UZAK DURMASI İSTENDİ

Paris polisi, halktan bölgeden uzak durmasını isteyen bir mesaj yayınlayarak operasyonun sürdüğünü duyurdu.

"7-8 EL ATEŞ EDİLDİ"

Bir tanık, Fransız haber ajansı AFP'ye yedi veya sekiz el ateş edildiğini ve sokakta kargaşa yaşandığını söyledi.

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Paris'te 70 yaşlarında bir kişinin silahla ateş açması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Paris'te 70 yaşlarında bir kişinin silahla ateş açması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Fransa'nın başkenti Paris'te silahlı bir kişinin gerçekleştirdiği saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken saldırganın yakalandığı kaydedildi. Fransa'nın başkenti Paris'te silahlı bir kişinin gerçekleştirdiği saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken saldırganın yakalandığı kaydedildi.

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SON DAKİKA: Fransa'nın başkenti Paris'te silahlı saldırı: 1 kişinin öldüğü olayda çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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