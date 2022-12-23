Fransa'nın başkenti Paris'te silahlı saldırı: 1 kişinin öldüğü olayda çok sayıda yaralı var

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Fransa'nın başkenti Paris'te silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Fransa'nın başkenti Paris'te silah sesleri duyuldu. Fransız televizyon kanalı BFM TV'ye göre açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. BFM TV, polisin şüpheli silahlı kişiyi tutukladığını açıkladı.

HALKIN BÖLGEDEN UZAK DURMASI İSTENDİ

Paris polisi, halktan bölgeden uzak durmasını isteyen bir mesaj yayınlayarak operasyonun sürdüğünü duyurdu.

"7-8 EL ATEŞ EDİLDİ"

Bir tanık, Fransız haber ajansı AFP'ye yedi veya sekiz el ateş edildiğini ve sokakta kargaşa yaşandığını söyledi.