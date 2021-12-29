Son Dakika! Girit Adası yakınlarında 5,5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı

AFAD verilerine göre, Akdeniz'de Girit açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 08.07'de gerçekleşen depremin derinliği 15 km olarak ölçüldü. Merkez üssünün ise Muğla'nın Datça ilçesine 383,84 kilometre mesafede olduğu tespit edildi. Sarsıntı Türkiye'de birçok ilde hissedildi.

AVRUPA SİSMOLOJİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 5.9 OLARAK GEÇTİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.6 olarak açıklarken merkez üssünü Girit adası açıkları olarak gösterdi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi ise Yunanistan'ın Girit Adası'nda 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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