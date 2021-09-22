ABD'nin New York kentinde gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) 76'ncı Genel Kurulu'nda Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya eşlik eden Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga Covid-19'a yakalandığını duyurdu.

Brezilya Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga sosyal medya hesabından yapığı açıklamada Covid-19'a yakalandığını ve tüm güvenlik önlemlerini takip ederek ABD'de karantinaya gireceğini belirtti.

BOLSONARO AŞI OLMADIĞI İÇİN SOKAKTA PİZZA YEMİŞTİ

Dün, Brezilya'nın haber kanalı G1, BM Genel Kurulu kapsamında New York'a gelen Bolsonaro'nun, Covid-19 aşısı olmadığı için pizza restoranına alınmadığını duyurmuştu. Brezilya Turizm Bakanı Gilson Machado Neto'nun sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafta, Bolsonaro'nun ve ona eşlik eden bakanların, pizza restoranının önündeki kaldırımda pizza yediği görüldü.

New York'ta 16 Ağustos'tan bu yana uygulanan kısıtlamalara göre, kapalı alanlara giriş yapmak isteyen kişiler aşı kartını yetkililere göstermek zorunda.