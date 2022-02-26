Son dakika haberleri | Almanya'dan Ukrayna'ya silah yardımı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Almanya'dan Ukrayna'ya silah yardımı

26.02.2022 21:22
Son dakika haberleri | Almanya'dan Ukrayna'ya silah yardımı

Son dakika dünya haberi: Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya 1000 taksavar silahları ve 500 stinger füzesi gönderileceğini duyurdu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya 1000 taksavar silahları ve 500 stinger füzesi gönderileceğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Scholz, "Rus saldırısı bir dönüm noktasıdır. Putin'in işgalci ordusuna karşı Ukrayna'nın savunmasına yardımcı olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmak bizim görevimizdir. Bu nedenle Ukrayna'daki dostlarımıza 1000 adet tanksavar silahı ve 500 adet stinger füzesi tedarik ediyoruz" dedi.

ABD'DEN 350 MİLYON DOLARLIK SAVUNMA YARDIMI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya yönelik yapılacak yardıma ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün, Ukrayna, Rusya'nın vahşi ve sebepsiz saldırısına karşı cesaret ve gururla savaşırken, Ukrayna'nın savunmasına acil destek için 350 milyon dolara kadar benzeri görülmemiş bir üçüncü yardıma onay verdim. Bu, ABD'nin geçtiğimiz yıl Ukrayna'ya taahhüt ettiği toplam güvenlik yardımını 1 milyar doların üzerine çıkarıyor" dedi.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberleri | Almanya'dan Ukrayna'ya silah yardımı - Son Dakika


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