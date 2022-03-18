Yarı Ukraynalı kardeşlerini ziyarete gitmişti, savaşa yakalandı: İşte 3 kardeşin müthiş kaçış öyküsü - Son Dakika
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Yarı Ukraynalı kardeşlerini ziyarete gitmişti, savaşa yakalandı: İşte 3 kardeşin müthiş kaçış öyküsü

18.03.2022 11:59

Gizem Ersezer, Ukrayna'da yaşayan babası ölünce, iki kardeşi olduğunu öğrendi. Kardeşlerini ziyaret için Çernigiv'e gittiğinde ise savaş başladı. Ersezer, sığınakta yaşayan Victoria ve Eren'i de alıp Edirne'ye döndü

Annesini küçük yaşta kaybeden Gizem Ersezer'in (38) uzun yıllar Ukrayna'da yaşayan babası Zafer Hilmi Ersezer de iki yıl önce vefat etti. Vefat haberinin ardından Ukrayna'dan gelen telefonla Victoria (20) ve Eren (14) adında iki kardeşi olduğunu öğrenen Ersezer, geçen yıl onlarla ilk kez tanıştı. Türkiye'de kardeşlerini ve onların annelerini ağırlayan Ersezer, bu yıl da kardeşlerini görmek üzere şubat başında Ukrayna'nın Çernigiv kentine gitti.

KARDEŞİ COVİD OLUNCA YANINDA KALDI, SAVAŞA YAKALANDI

Ziyareti sonrası Türkiye'ye dönmek üzere 17 Şubat'a uçak bileti alan Ersezer, Kovid-19'a yakalanan Victoria'yı hastalık sürecinde yalnız bırakmak istemedi ve dönüş biletini 26 Şubat'a erteledi. Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı savaşta kaldıkları apartman bombalanan Ersezer, ailesinin üç üyesiyle bir süre sığınakta kaldı. Geç bulduğu kardeşlerini savaşın yaşandığı Ukrayna'da bırakmak istemeyen Ersezer, tahliye için Dışişleri Bakanlığına başvurdu. Ersezer ile kardeşleri Victoria ve Eren, ülkeden ayrılmak zorunda kalan onlarca kişiyle Edirne'ye geldi.

KALDIKLARI SİTEYE İKİ ROKET DÜŞMÜŞ

Boynuna astığı Türk bayrağını bir an olsun çıkarmayan Ersezer duygularını şu sözlerle anlattı:

"Mutluyum, gururluyum, heyecanlıyım aynı zamanda üzgünüm. Çok kötü günler yaşandı, film gibiydi. Neredeyse 3 haftaya yakın zaman savaşı yaşadık. Tam Belarus ve Rusya sınırında geçiş noktasındaydık. Her gün bomba ve füzeler atıldı. Bizim sitemize iki tane roket düştü. Hayatta kalmayı başardık. Türk halkına çok teşekkür ediyorum, dualarıyla bizi yaşattılar. Devletime de çok teşekkür ediyorum, bizimle çok ilgilendiler. Sürekli aradılar ve irtibatta kaldık. Başı zorlu, sonu mutlu bitti."

Yarı Ukraynalı kardeşlerini ziyarete gitmişti, savaşa yakalandı: İşte 3 kardeşin müthiş kaçış öyküsü
Yarı Ukraynalı kardeşlerini ziyarete gitmişti, savaşa yakalandı: İşte 3 kardeşin müthiş kaçış öyküsü
Yarı Ukraynalı kardeşlerini ziyarete gitmişti, savaşa yakalandı: İşte 3 kardeşin müthiş kaçış öyküsü
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Türkiye, Ukrayna, Bodrum, Vefat, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Yarı Ukraynalı kardeşlerini ziyarete gitmişti, savaşa yakalandı: İşte 3 kardeşin müthiş kaçış öyküsü - Son Dakika


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