Son dakika haberleri | BULGARİSTAN'DA FECİ OTOBÜS KAZASI: 46 KİŞİ YANARAK CAN VERDİ
23.11.2021 07:25
Edinilen son dakika haberine göre BULGARİSTAN'da Sofya yakınlarında Kuzey Makedonya plakalı bir otobüs Struma Otoyolu'nda yerel saat gece 2'de aniden infilak ederek alev aldı.
BULGARİSTAN'da Sofya yakınlarında Kuzey Makedonya plakalı bir otobüs Struma Otoyolu'nda yerel saat gece 2'de aniden infilak ederek alev aldı. İlk belirlemelere göre araçta aralarında 12 çocuğunda bulunduğu 46 kişi yanarak can verdi, 7 kişi Sofya'daki Pirigov Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolcuların Makedonya vatandaşı olduğu belirtilirken Bulgar yetkililer olayın soruşturulduğunu ifade etti.
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