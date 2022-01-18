Son dakika haberleri! İngiltere'den Ukrayna'ya savunma silahı yardımı

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, ülkesinin Ukrayna'ya savunma silahı yardımı yapacağını ifade ederek, "Ukrayna sınırlarını savunmak için her türlü hakka sahiptir ve bu yeni yardım paketi bunu yapma kabiliyetini daha da artırmaktadır" dedi.

Konuşmasında NATO Müttefiklerinin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik çok yönlü saldırı düzenleyebileceğine ilişkin 'gerçek ve haklı' endişelerinin olduğunu söyleyen İngiltere Savunma Bakanı Wallace, "Biz ve Müttefiklerimiz, bölgede konuşlanmış Rus hava ve deniz uzun menzilli saldırı birimleri tarafından desteklenen ve bir araya getirilen kuvvetin, çok eksenli bir operasyon yürütmek amacıyla kullanılabileceği konusunda haklı ve gerçek endişelere sahibiz" diye konuştu.

"BU DESTEK TAMAMEN SAVUNMA AMAÇLI"

Wallace, desteğin tamamen savunma amaçlı olduğunu ve Rusya'ya bir tehdit oluşturmadığını vurgulayarak, "Açık konuşmak istiyorum. Bu destek kısa menzilli ve açıkça savunma silahları yetenekleri içindir. Stratejik silahlar değiller ve Rusya için tehdit oluşturmuyorlar. Bunlar meşru müdafaa için kullanılacak. Erken aşama eğitimi sağlayan Birleşik Krallık personeli, bu eğitimi tamamladıktan sonra Birleşik Krallık'a geri dönecektir" dedi.