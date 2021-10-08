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Son Dakika! Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu: Filipinli gazeteci Maria Ressa ve Rus gazeteci Dmitry Muratov kazandı - Son Dakika

Son Dakika! Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu: Filipinli gazeteci Maria Ressa ve Rus gazeteci Dmitry Muratov kazandı

08.10.2021 12:29

Son dakika! Dünyanın merakla beklediği Nobel Barış Ödülü'nün sahipleri açıklandı. Ödülü, Filipinler ve Rusya'da ifade özgürlüğü için mücadele eden gazeteciler Maria Ressa ve Dmitry Muratov almaya hak kazandı.

2021 Nobel Barış Ödülü Filipinli Rappler haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Maria Ressa ve Rus Novaya Gazeta'nın Genel Yayın Yönetmeni Dimitri Muratov'a verildi.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN MÜCADELE VERDİLER

Gazetecilerin "ifade özgürlüğü için gösterdikleri mücadelededen" ötürü ödüle layık görüldükleri açıklandı.

KİMLER ADAY GÖSTERİLMİŞTİ?

Dünyanın en çok tanınan ödüllerinden biri olan Nobel Barış Ödülü'nü kazanması beklenen isimler arasında arasında aktivist Greta Thunberg, Belaruslu muhalif siyasetçi ve aktivist Svetlana Tikhanovskaya, Rus muhalif lider Aleksey Navalni gibi isimler de bulunuyordu.

Aday gösterilen adaylar arasında da Black Lives Matter hareketi, Dünya Sağlık Örgütü ve Sınır Tanımayan Gazeteciler gibi kurumlar vardı.

DAHA ÖNCE KİMLER KAZANMIŞTI?

Ödülü daha önce Malala Yousafzai, Barack Obama, Nelson Mandela, the Dalai Lama, Mother Teresa, Martin Luther King, Lio Xiaobo ve Mikhail Gorbaçov gibi isimler kazanmıştı.

Ödüllere ismini veren İsveçli sanayici Alfred Nobel'e göre Barış Ödülü, "Ülkeler arasındaki dostluğu ilerletmek için en çok işi üstlenene, mevcut orduların kaldırılması veya küçültülmesi için en çok mücadele edene ve barış kongrelerinin yapılması ve teşvik edilmesi için en çok çalışana" veriliyor.

Mevcut milletvekilleri, hükümet üyeleri, devlet liderleri, tarih, sosyal bilimler ve hukuk profesörleri istedikleri isimleri ve ödülün geçmiş kazananları Nobel Barış Ödülü'ne istedikleri ismi aday gösterebiliyor. Adayların tam listesi 50 yıl boyunca bir kasada tutuluyor.

Nobel Barış Ödülü, Alexei Navalny, Greta Thunberg, Rus, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Son Dakika! Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu: Filipinli gazeteci Maria Ressa ve Rus gazeteci Dmitry Muratov kazandı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Son Dakika! Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu: Filipinli gazeteci Maria Ressa ve Rus gazeteci Dmitry Muratov kazandı - Son Dakika
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